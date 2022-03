Truco para WhatsApp: manda mensajes de audio con una voz diferente

Seguro que, en más de una ocasión, ya sea por una broma u otra razón, has pensado que sería divertido mandar un mensaje de audio en WhatsApp con una voz que no sea la tuya. Pues bien, si no sabes cómo conseguirlo, te vamos a mostrar una opción que es muy sencilla y, también, gratuita.

Lo primero que debes tener claro es que esto no lo conseguirás directamente en la aplicación de mensajería, ni en la de iOS, ni en la propia de Android. Para lograr lo que antes hemos mencionado, lo mejor es que recurras a una página web que puedes abrir tanto en el navegador del ordenador que utilizan como en los que existen en dispositivos móviles -como pueden ser teléfono y tablet-. Esta se llama FakeYou y tienes que emplear este enlace para entrar con total fiabilidad debido a que no supone riesgo alguno.

Cambia tu voz como por arte de magia

Son varias cosas positivas lo que encontrarás en esta herramienta gratuita. La primera es que su uso es muy sencillo, ya que como comprobarás más adelante solo tienes que escribir lo que deseas que la otra persona escuche en WhatsApp. Además, cuenta con una cantidad de voces diferentes que es impresionante, y entre ellas puedes encontrar opciones como por ejemplo la que corresponde a John Lenon o la que pertenece a Bugs Bunny. La verdad es que hay de todo.

Lo que tienes que hacer es lo siguiente para convertir el audio y poder gastar una broma en WhatsApp:

Abre la página web que te hemos indicado antes y, entonces, en la zona superior debes elegir entre diferentes opciones: categorías y, si es posible, puedes refinar algo más lo que deseas encontrar con el submenú que aparece.

Justo debajo está el desplegable que posibilita seleccionar la voz en concreto que quieres que se utilice (incluso, hay un buscador si no deseas dar uso a los filtros anteriores).

Hecho esto, lo que tienes que hacer es escribir en el cuadro de texto todo lo que deseas que se transcriba. Cuando finalices, pulsa en el botón de color rojo llamado hablar.

Ahora en la zona inferior verás que aparece un apartado con el nombre TTS Result y, ahí, se genera un reproductor donde puedes escuchar el resultado. Pulsa en el icono con tres puntos verticales y selecciona Descargar. El archivo resultante es el que tienes que enviar en la aplicación de mensajería.

Así de sencillo es todo, ya que habrás terminado.

SmartLife

Puedes probar con tantas voces como te apetezca, porque los resultados se quedan fijados y no los perderás. La verdad es que como algo simpático para WhatsApp, este truco es de lo más recomendable.