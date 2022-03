TikTok se actualiza para añadir su función más esperada. ¿Cuál será?

La aplicación TikTok está entre las últimas en llegar al mundo de las redes sociales, y sin embargo, en muy poco tiempo ha logrado colocarse en lo más alto, compitiendo así con pesos pesados como Instagram y Facebook. Parte de su increíble triunfo se debe a sus magníficas actualizaciones, en las cuales llegan nuevas funciones que ayudan a los creadores de contenido a experimentar y conseguir crear vídeos espectaculares.

Pues bien, la red social no se detiene ante el éxito, no consideran haber tocado techo y siguen trabajando para ganar cada vez más usuarios. Es por esta razón que hace no mucho dieron comienzo a un nuevo experimento, el cual probaron en un reducido número de personas. Se trata de las historias al estilo de Snapchat, las cuales ya debes conocer de sobra, pues en apps como Instagram y WhatsApp las tienes disponibles.

Pues TikTok no iba a ser menos, y viendo el increíble éxito de esta función, en la cual se pueden publicar vídeos de unos 15 segundos y que duran 24 horas, no han dudado en incluirlo en su aplicación.

TikTok lanza sus propias Stories de forma oficial

ampliar foto Logo de TikTok Unplash

Tras las primeras pruebas, ahora han aumentado el círculo de usuarios que pueden probar y disfrutar de estas historias, por lo que si has sido uno de los elegidos, al entrar en TikTok te recibirá un nuevo banner para que puedas crear tu primera historia.

La aplicación declaró a los compañeros de Techcrunch que : “Actualmente, estamos ampliando una prueba piloto, que proporciona a los creadores formatos adicionales para dar vida a sus ideas creativas para la comunidad TikTok”. Eso sí, no han hecho mención con respecto a la cantidad de usuarios que ya disponen de esta prueba ni cómodo se desplegará en un futuro.

En cuanto al funcionamiento de las nuevas historias de TikTok, estas tienen un gran parecido con la función estándar de la propia aplicación, y es que podrás seguir utilizando las mismas herramientas de edición, sonidos, efectos y filtros. La diferencia con respecto a los vídeos normales de TikTok es que las historias no aparecerán en tu perfil o feed directamente, y pasadas las 24 horas desde su publicación, desaparecerán.

De momento, hay una característica que se echa en falta en esta nueva función, pues sí que está en otras redes sociales, y es la barra de desplazamiento de los perfiles que sigues para poder deslizarte sobre estas. Pero en las primeras imágenes de esta nueva función se podía apreciar que estaban trabajando con una ventana vertical emergente, lo que podría tener una función parecida.

Pero por ahora, tan solo se puede ver una historia de TikTok pulsando en la foto de perfil de un usuario, si es que este tiene la imagen rodeada por un círculo azul, pues es el indicativo de que hay historias publicadas.

Si no has sido uno de los elegidos para probar esta función, no tienes de qué preocuparte, sobre todo teniendo en cuenta el éxito que tienen las historias en las demás redes sociales. Por lo tanto, la duda no está en si llegará finalmente o no, si no cuándo será la fecha del despliegue al resto de usuarios.