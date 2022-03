Pibank baja el precio de su hipoteca variable y elimina la vinculación

Continúan las entidades financieras retocando su oferta hipotecaria para adaptarla al nuevo contexto de un euríbor al alza ante la perspectiva de una futura subida de los tipos de interés. Pibank, el banco online sin comisiones del Grupo Pichincha, ha rediseñado su hipoteca variable aplicando una bajada del precio y eliminando la vinculación.

Así, el tipo de interés fijo de los primeros doce meses se reduce del 1,95% al 0,98% y después al euríbor se añade un diferencial del 0,78% sin ninguna vinculación frente al 0,88% anterior cumpliendo condiciones. Y es que ahora los clientes no tendrán que domiciliar la nómina ni contratar otros productos, únicamente el seguro de daños. Además, el préstamo cuenta con tres meses de carencia total, de manera que se puede financiar la compra de la vivienda y no empezar a pagar ni capital ni intereses hasta pasados tres meses de la firma. El préstamo no tiene ni comisión de apertura, ni de estudio ni comisión por reembolso o amortización anticipada total o parcial.

“Con esta bajada de precio continuamos con nuestra filosofía de tener pocos productos, pero dentro de los mejores del mercado, declara Begoña Martínez Cogorro, Directora General de Pibank, que explica que "esta bajada de tipo que aplicamos corresponde a las exigencias del mercado y la situación actual de subida de precios" por la inflación.

Además, la Hipoteca Pibank no exige vinculaciones ni tiene comisiones ni costes adicionales. "El cliente no está obligado a la domiciliación de la nómina, ni a la contratación deroductos adicionales como los seguros de vida u hogar con nosotros”.

El plazo máximo es de 35 años y tres meses y financia cómo máximo el 90% del valor de la compra o el 80% valor de tasación. La tasación es gratuita siempre que se solicite en Pibank y se firmen la hipoteca con la entidad.

Los clientes pueden solicitar o contrartar la hipoteca de forma online en www.pibank.es/hipotecas/ Además, puede hacer el seguimiento en tiempo real del estado de su solicitud a través de la web y ser atendido por un consultor certificado que le acompañará de manera personalizada en todo momento para ayudarle y orientarle en lo que necesite, explican desde la entidad.

Quienes preficeran solicitar más información o contratar el producto de forma presencial, pueden hacerlo en las oficinas Pibank en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao. La ubicación y horarios de estas oficinas se pueden consultar en www.pibank.es/oficina/

En las últimas semanas varias entidades, Bankinter, BBVA, Banco Santander, Openbank, Coinc, Evo Banco, Ibercaja e ING, han reformulado su oferta hipotecaria ante el rally que está experimentando el índice euríbor. La mayoría ha endurecido los tipos fijos y rebajado los variables. El euríbor a 12 meses sigue escalando y ya se sitúa en el -0,222% en tasa diaria, colocándose en máximos de agosto de 2020. La media provisional de marzo marca el -0,314% cuando hace un año estaba en el -0,487%. El mercado espera un alza de los tipos de interés a finales de este año.