Desvelado todo del Samsung Galaxy A33 5G a días de su lanzamiento

La compañía Samsung ha confirmado que el próximo 17 de marzo de 2022 realizará un evento en el que los modelos de la gama de teléfonos Galaxy A serán los grandes protagonistas. Y, hoy mismo, se ha conocido todo lo que se debe saber de uno de los que serán más importantes en la presentación. Y, la verdad, es que las cosas pintan bien.

El dispositivo del que se han publicado las características y diseño es el Samsung Galaxy A33 5G. Aparte de contar con sistema operativo Android 12 con One UI 4.1, como es habitual en los teléfonos de la compañía coreana, una de las cosas que serán relevantes en este nuevo modelo es que contará con una cámara de nada menos que cuatro sensores (nos referimos a la trasera, claro). Estos son los elementos: 48 + 8 + 2 + 2 MP. El primero será el principal y, el resto, tendrán las siguientes funciones: gran angular, macro y profundidad, por este orden. Así, lo normal es que las fotos que se hagan sean de bastante buena calidad -y no hay que dejar de comentar que los selfies se harán con un componente de 13 megapíxeles integrado en un notch central-.

Ya que hemos mencionado a la pantalla por el lugar de su cámara, esta será de 6,4 pulgadas con panel SuperAMOLED con resolución Full HD+. Esto le hace ser parte de la gama media sin problemas porque, por ejemplo, la densidad de píxeles será de nada menos que 412 ppp. Su frecuencia será de 90 Hz y, por suerte, contará con protección Gorilla Glass 5.

Su funcionamiento será muy bueno

Esto es seguro, ya que el procesador integrado será un Exynos 1280 de ocho núcleos de fabricación propia de Samsung. Para que todo sea redondo en este apartado, la memoria será más que suficiente para poder con todo debido a que tendrá 6 GB de RAM y el almacenamiento de nada menos que 128 gigas. Por lo tanto, no habrá aplicación que se le resista… la verdad, es que el ataque a la gama media con este smartphone es de lo más interesante y puede ser una elección adecuada para la inmensa mayoría de los usuarios.

También responderá a la perfección el Samsung Galaxy A33 5G en la autonomía, ya que su batería tendrá un amperaje de 5.000 mAh: Esto lo iguala con los superventas actuales del mercado. Pero aquí, como ya es norma en los modelos de la compañía coreana, encontrarás una de sus cosas menos positivas: la carga rápida se quedará en solo 25W. Poco, la verdad, teniendo en cuenta lo que ya permiten opciones como las de realme o Xiaomi.

Algunas cosas más del Samsung Galaxy A33 5G

Una de las que debes tener muy en cuenta es que este terminal contará con protección frente al agua y polvo IP67. Esto le dará un plus de protección en el día a día, algo que también se consigue debido a que no le falta lector de huellas. Aparte, en lo que tiene que ver con la conectividad, no le faltará de nada: tendrá NFC; 5G; USB tipo C; y, como no, tanto WiFi como Bluetooth. Completo, sin duda.

Con unas dimensiones de 159,7 x 74 x 8,1 milímetros y un peso de 186 gramos, todo apunta a que su precio rondará los 380 euros. Esta es una cifra un poco elevada para la gama media básica, pero si se cumple todo lo que se ha filtrado, creemos que está bastante justifico lo que hay que pagar por el Samsung Galaxy A33 5G.