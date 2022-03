Nuevo teléfono realme 9 5G, no hay nada mejor por 200 euros

Uno de los grandes objetivos que tiene la compañía realme, y es muy inteligente, es ofrecer una gama media que sea muy completa y en la que existen una buena cantidad de modelos de la firma entre los que siempre se pueda escoger. Pues bien, acaba de anunciar un nuevo teléfono que se puede convertir en todo un superventas. Te contamos qué es lo que ofrece.

El modelo del que estamos hablando es el realme 9 5G, un dispositivo que es oficial en el día de hoy y que cuenta con unas opciones que son bastante positivas teniendo en cuenta que su precio se sitúa en torno a los 200 euros. Con sistema operativo Android, en lo que tiene que ver con el diseño, hay que destacar que el paso del terminal es de 188 gramos y el grosor de 8,5 milímetros. Es decir, que está en la media de lo que suele ofrecer el fabricante.

Otra de las cosas que es siempre importante conocer de un nuevo teléfono es la pantalla que incluye. La utilizada es tipo IPS con unas dimensiones de 6,5 pulgadas, por lo que verás perfectamente todo tipo de contenidos, algo que se debe a su resolución: Full HD+. Es relevante mencionar que este dispositivo cuenta con una frecuencia de 90Hz, que sin ser una barbaridad sí que asegura una alta fluidez al utilizar aplicaciones, incluyendo la propia configuración del dispositivo.

Un hardware mejor de lo esperado

Si se tiene en cuenta el precio que tiene este terminal, hay que decir que está perfectamente equipado para que la inversión sea muy buena en este apartado. Un ejemplo de lo que decimos es que la RAM llega a los 6 GB, una cantidad de lo más solvente para que todo funcione a las mil maravillas. Además, el procesador es un MediaTek Dimensity 810, que cuenta con ocho núcleos y que permite un buen rendimiento bastante alto. La verdad es que muy bien aquí el realme 9 5G.

Tampoco desentona en su funcionamiento con los juegos, algo que se consigue debido a que la GPU integrada es una Mali-G57 MC2. Por lo tanto, ejecutar títulos con gráficos en tres dimensiones es completamente posible y, además, sin aumentar de forma descontrolada el consumo energético. Otro excelente componente en lo que tiene que ver con el hardware, hay que indicar que el almacenamiento interno -que puede llegar a los 128 GB- es tipo UFS 2.1, por lo que es muy rápido a la hora de transferir datos.

Cámara y autonomía del realme 9 5G

Pues aquí se cumple perfectamente, debido a que en el apartado de la fotografía, la cámara principal incluye tres sensores, donde destaca la principal de 48 MP (se acompaña con otras específicas para mejorar el macro y de ayuda al trabajo monocromático). Si te preguntas por la utilizada para hacer selfies, esta es de 16 megapíxeles. Se cumple, pero aquí es donde claramente menos destaca este terminal.

Los 5.000 mAh de la batería que tiene el realme 9 5G es un seguro de vida para conseguir una autonomía muy amplia, que como mínimo llegará a un día y medio. Una marca excelente. También hay que indicar que no le falta carga rápida, siendo de 18W que no está mal, pero teniendo en cuenta el amperaje antes mencionado bien podría ser algo mejor.

La verdad es que con todo lo dicho, donde se suma que no le falta lector de huellas y conectividad avanzada (donde no falta USB tipo C; WiFi; y NFC), está claro que por unos 200 euros no hay muchas opciones que puedas conseguir con acceso a redes 5G.