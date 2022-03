Google Play prepara cambios en el diseño de la app. ¿Qué novedades llegarán?

Poco a poco el ecosistema de aplicaciones de Google se va actualizando para adaptarse a Material You, el nuevo lenguaje de diseño del gigante con sede en Mountain View. Hemos visto cambios en Chrome OS, en Wear OS… Y ahora le toca el turno a la tienda de aplicaciones.

De esta manera, y tal y como han informado los compañeros de 9to5Google, parece ser que algunos usuarios ya están recibiendo la actualización correspondiente con la que adaptar Google Play a Material You.

Es cierto que en octubre del año pasado la tienda de aplicaciones de Google recibió una primera actualización para acercarse al nuevo esquema de colores del gigante con sede en Mountain View. Por ejemplo, la barra de búsqueda adoptaba un diseño más redondeado o de píldora. También vimos cambios en la barra de navegación y en la temática de colores. Ahora, Google Play Store traerá dentro de muy poco tres botones Material You.

Este será el nuevo diseño de Google Play Store

ampliar foto Nuevo diseño de Google Play 9to5Google

Todo gracias a la información de los chicos de 9to5Google, que han investigado el último APK y han visto estos cambios en el diseño de la tienda de aplicaciones de Google y que incluye un nuevo botón que reemplazará a los actuales con diseño rectangular para adoptar un estilo más redondeados y con tonos

Por otro lado, vemos que otros elementos cambiarán su diseño dentro de Google Play. Por ejemplo, la sección de Actualizaciones disponibles, Aplicaciones instaladas y la sección Gestionar aplicaciones cuentan con un diseño rectangular, seguramente por no poder adaptar en este caso el nuevo diseño de píldoras.

Eso sí, deberemos tener un poco de paciencia ya que no tenemos constancia de cuándo lanzará la gran G la actualización que adaptará el diseño de Google Play a Material You. De momento, toda la información publicada se ha sacado a través del último APK, investigando el código fuente de la app con el objetivo de ver estas novedades. Pero de momento no se puede descargar esta actualización.

Pueden hacerlo en las próximas semanas o en los próximos meses, por lo que lo único que podemos hacer ahora es tener paciencia y esperar a que la compañía americana lance la correspondiente actualización de Google Play Store para ofrecer un diseño renovado y que nos permitirá disfrutar de un estilo más actual y acorde al resto de aplicaciones disponibles en el ecosistema de Google.

Destacar que estos cambios solo serán a nivel estético, por lo que puedes tener la tranquilidad de que no habrá cambios en la experiencia de uso de Google Play con su próxima actualización.