Samsung y Apple llegan a un acuerdo: habrá iPad OLED. ¿Para cuándo?

Llevamos mucho tiempo escuchando rumores sobre la posibilidad de que Apple lance, por fin, un iPad con pantalla OLED. En principio se esperaba que la primera tablet del fabricante americano con este tipo de paneles aterrizara en 2022, pero finalmente el proyecto se retrasó.

El motivo fue que Apple pedía un conector en particular que Samsung no producía, y LG Display no contaba con la capacidad de producción necesaria para cumplir con las demandas de la compañía con sede en Cupertino.

Ahora, tal y como han informado desde el medio coreano The Elec, parece que Samsung Display ha comenzado a desarrollar un nuevo panel que utiliza el sistema de doble conector que pedía Apple, por lo que la posibilidad de que sea para un hipotético iPad OLED ha aumentado de forma notable.

Samsung ya está fabricando las pantallas del primer iPad OLED

Tal y como informa este medio coreano, Samsung ha comenzado a desarrollar los primeros paneles para ofrecer a Apple su tecnología que, casi con total seguridad, será la que dará vida a la primera generación de tablets iPad con pantalla OLED.

Cabe destacar que Apple no quiere depender tanto de Samsung, además es uno de sus rivales directos, pero no le queda más remedio ya que es la única compañía capaz de cumplir con la capacidad de producción que necesita la firma fundada por Steve Jobs.

Esta pantalla OLED utiliza una estructura de dos pilas en tándem donde el panel tiene dos abogados de emisión (EML). "Al tener una estructura de dos pilas, a diferencia de la estructura de una sola pila que fabrica actualmente Samsung Display, se duplica el brillo del panel OLED y se espera que su vida útil se cuadruplique", explican desde The Elec.

Pero, si Samsung ya ha empezado a producir este tipo de paneles, ¿cómo es que no habrá un iPad OLED hasta 2024? La respuesta está en las fases de dsarrollo. De momento, la primera generación de láminas, llamada T1, está en sus primeras fases. Samsung Display tiene que probarla para poder empezar a producirla en 2023. Y la idea es que las láminas T2, una versión mejorada, sería la que llegaría a los iPad de Apple, además de otros dispositivos, ya que todo apunta a que los MacBook e iMac usarán esta tecnología.

Como te decíamos, LG Display era otra opción que barajaba Apple, y aunque no tengan la capacidad de producción de su rival, es muy probable que la división de pantallas de LG también se convierta en proveedor de Apple, que así conseguiría duplicar la capacidad de producción de pantallas para sus dispositivos.