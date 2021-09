No habrá iPad OLED en 2022. ¿Qué ha pasado?

Llevamos tiempo escuchando rumores sobre la posibilidad de que Apple lance sus primeras tablets iPad OLED el próximo año. Lo cierto es que diferentes filtraciones dejaban claro que Samsung y la compañía de la manzana mordida estaban trabajando para dotar a su próxima generación de tabletas de paneles OLED.

Teniendo en cuenta que Samsung es el principal proveedor de pantallas OLED para dispositivos móviles, quedaba claro que la compañía con sede en Seúl sería la encargada de dotar a los iPad de 2022 con una pantalla OLED. Nada más lejos de la realidad.

O esto es lo que se desprende de la última información que han publicado desde SamMobile, y en la que indican que ha habido un cabio de planes. Por lo que parece, Apple y Samsung han desplazado este proyecto. Y eso significa que no habrá iPad OLED para 2022.

Apple podría apostar por LG

ampliar foto iPad de Apple Apple

Se esperaba que el iPad OLED de 2022 contaría con una pantalla Samsung con una diagonal de 10,86 pulgadas. Este modelo sería el primer tablet de la firma americana en contar con un panel de estas características antes de que Apple presentase un iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas con pantalla OLED.

Pero las compañías no han acabado por firmar el acuerdo según diversos informes procedentes de Corea del Sur y que indican que tanto Samsung como Apple han cancelado este proyecto OLED. El motivo no se ha publicado, pero parece ser que ambas compañías tenían muchas diferencia económicas, además de problemas con la pila del panel OLED.

Samsung Display es el líder indiscutible en el sector, el problema es que la estructura de panel OLED de una sola pila, mientras que Apple quería una estructura de dos pilas. Con ello, la compañía conseguiría duplicar el nivel de brillo, además de aumentar de forma ostensible la vida útil del panel.

Pero Samsung ofreció un modelo de pila única, ya que no trabaja con una estructura como la que pide Apple. Y, a no ser que el iPad OLED de 10,86 pulgadas se vendiera como rosquillas, preparar todo el proceso de fabricación para un sistema de doble pila sería demasiado caro. Y teniendo en cuenta que en el pasado la compañía de la manzana mordida ya tuvo que pagar a Samsung varias multas por no comprar tantas pantallas como prometieron, el gigante coreano no quiere volver a repetir la misma situación.

La solución pasará seguramente por LG Display, ya que cuenta con pantallas OLED de dos pilas para sus clientes en el sector de la automoción. El problema es que la compañía coreana no tiene suficiente capacidad de producción para poder cumplir con la demanda de Apple a día de hoy.

De esta manera, el proyecto del iPad OLED no se ha cancelado por completo, pero queda claro que en 2022 no habrá tablet con esta tecnología.