CIAM y WWA LATAM firman un acuerdo para promover la diversidad en el arbitraje internacional

Mélanie Riofrío, secretaria general de CIAM.

El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) y Women Way in Arbitration (WWA Latam) han firmado un acuerdo de colaboración para promocionar la diversidad en el arbitraje internacional. Este acuerdo es una de las iniciativas que CIAM ha implementado para dar a conocer su compromiso con la diversidad, y, en particular, con la de género.A una semana de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo martes 8 de marzo, Naciones Unidas invita a conmemorarlo este año bajo el lema "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible".

"WWA y CIAM encuentran una comunión en sus objetivos por la lucha de la diversidad en el arbitraje internacional", ha asegurado la cofundadora y directora de WWA Latam, Verónica Sandler Obregón.

Asimismo, María Inés Corrá, también cofundadora y directora de WWA Latam, ha sostenido que “Women Way in Arbitration Latam y CIAM comparten la firme convicción de que la convergencia de concepciones y la diversidad permiten una mejor solución de las disputas que involucran partes con diversidad de origen, cultura, idioma como sucede, por definición, en el arbitraje internacional”.

Este acuerdo engloba diferentes acciones de promoción, como el evento que ambas instituciones han organizado sobre el arbitraje internacional y la diversidad como motores de desarrollo en la región iberoamericana. En este encuentro, han participado Andrea Hulbert, socia fundadora de Hulbert Volio Montero; Irma Rivera Ramírez, socia de Brigard Urrutia; Eduardo Silva-Romero, socio de Dechert LLP, y Eduardo Zuleta, socio de Zuleta Abogados, como panelistas. Por su parte, Juan Manuel Marchán, socio de Pérez Bustamante & Ponce Abogados, y Patricia Saiz, directora de Relaciones Internacionales en ESADE Law School y árbitra internacional, han ejercido como moderadores de la jornada.

Entre los temas sobre los que mantuvo el dialogo se encuentran la aportación del mundo hispanohablante al arbitraje internacional, el arbitraje y los beneficios tangibles de la diversidad, la importancia del lenguaje en la resolución de disputas y la importancia del español, así como los nuevos desafíos del sector.