WhatsApp: ya puedes enviar fotos que solo se pueden ver una vez, ¿cómo se hace?

Tras los mensajes efímeros, a la beta de WhatsApp llegan las fotos y vídeos que se pueden ver solo una vez. La app de mensajería nos ofrece desde ahora una opción más para darle cierto interés a nuestros mensajes, o mejor dicho, cierto misterio para que chatear se convierta en algo más divertido en cierto modo. En esta ocasión WhatsApp ha añadido a la beta, en la que participan miles de usuarios, la posibilidad de marcar un mensaje para que solo se pueda ver una vez, o mejor dicho, solo fotos o vídeos se podrán marcar de esta manera.

¿Cómo funciona esta nueva característica?

Facebook ha querido añadir una nueva manera de limitar el acceso a nuestros mensajes por parte de las demás personas que se comunican con nosotros. Para ello ahora es posible utilizar una funcionalidad para ver los mensajes una sola vez, aunque siempre y cuando se traten de contenidos multimedia. Tanto si envías una foto como un vídeo, si tienes esta opción disponible vas a poder ver un nuevo icono en la barra de composición de mensaje, que contiene el número 1 en el interior de un círculo. Para activarlo solo hay que pulsar sobre este icono. Una vez que lo hacemos vamos a comprobar que torna en color verde.

El icono que permite activar esta función Smartlife

Al hacerlo ya sabemos que ese mensaje solo se va a poder ver una vez. De hecho cuando lo mandemos, en la sala de chat no aparecerá ni tan siquiera la previsualización de la imagen, sino que solo veremos una caja de mensaje con el texto de “Foto” o “Vídeo” por lo que las demás personas que estén en el chat no podrán saber de qué se trata si no se abre. Una vez que el remitente abra la foto, la podrá ver como otra cualquiera, pero cuando la cierre o salga de ella, esta se autodestruirá, y quedará en el chat simplemente el mensaje de que ahí hubo una vez una imagen, de tal forma que aunque pulsemos sobre ella no podremos verla de nuevo.

Es una manera de hacer aún más efímero el acceso a los mensajes que se envían a través de la red social. Hasta ahora era posible enviar mensajes que se autodestruyen tras varios días pero evidentemente esto es un paso adelante en esta dirección, ya que permite darle una caducidad instantánea a los mensajes. Por cierto, es posible hacer capturas de pantalla de las fotos efímeras, por lo que de esta forma se conservarán para siempre. Una funcionalidad que está disponible también en la versión web de WhatsApp. Por cierto, estos mensajes no son compatibles con los usuarios que no tengan esta función activa, por lo que no podrán verlos todavía.