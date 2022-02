Asegura tus correos: cómo hacer una copia de seguridad de Gmail

Seguro que en alguna ocasión te has dado cuenta de que tienes demasiados correos guardados en Gmail, y la inmensa mayoría son importantes y no los quieres perder. Pues bien, hay una excelente solución para poder liberar espacio: realizar una copia de seguridad de los mensajes. Si no sabes cómo hacerlo, te contamos todo lo que tienes que hacer.

Por suerte, en Google han pensado justo en esta posibilidad y ofrecen una herramienta propia para efectuar todo el proceso con una alta seguridad -y sin poner en riesgo la integridad de la información que tienes en la cuenta de Gmail-. Además, y como es habitual en los servicios de la compañía de Mountain View, no tienes que pagar nada para utilizarlo. Vamos, que todo es tan positivo como interesante.

Haz una copia de los correos que tienes en Gmail

El proceso es bastante sencillo, algo que se debe destacar porque no es necesario ser un experto en el cliente de correo de Google para poder completar el proceso y evitar pérdidas no deseadas (o, simplemente, guardar todo lo que tienes si estás pensando en cerrar una cuenta de Gmail). Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Accede al servicio Google Takeout usando este enlace. Aquí la compañía norteamericana ofrece diferentes herramientas asociadas a sus productos gratuitos.

Entre las posibilidades que existen está la de poder realizar copias de seguridad de diferentes servicios, entre los que no faltan el historial de búsquedas de Google, todo lo que tiene que ver con Chrome o, lo que en este caso importa, Gmail.

En este caso quita todo lo que no sea el cliente de correo, te puede llevar un rato, y a continuación pulsa en el botón llamado Siguiente paso que hay al final de la página.

que hay al final de la página. Ahora puedes elegir diferentes opciones, como si deseas que el trabajo se ejecute solo esta vez o que esto se haga cada dos meses. Además, también puede elegir el formato del archivo comprimido resultante (te recomendamos que dejes ZIP, ya que su compatibilidad es excelente).

Una vez que todo está como deseas, utiliza el botón Crear exportación . Lo siguiente que puedes ver es un mensaje que te indica que cuando todo finalice, recibirás un correo en el que encontrarás un enlace que te permitirá realizar la descarga en el ordenador o dispositivo móvil.

. Lo siguiente que puedes ver es un mensaje que te indica que cuando todo finalice, recibirás un correo en el que encontrarás un enlace que te permitirá realizar la descarga en el ordenador o dispositivo móvil. Habrás acabado.

SmartLife

Como has podido comprobar, poner a buen recaudo los correos que tienes en Gmail es bastante sencillo y, además, completamente gratuito. Una buena herramienta de Google que no todo el mundo conoce.