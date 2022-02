'Caso 63’, ‘La esfera’, Molo Cebrián y El Terrat, entre los ganadores de los I Premios Ondas Globales del Podcast

Los Premios Ondas Globales del Podcast ya tienen a sus ganadores. Caso 63, Marion Reimers con su producción Fútbol a muerte, la ficción de Podium Podcast La esfera, el podcaster Molo Cebrián y El Terrat son algunos de los galardonados en la primera edición de los premios. El fallo del jurado, formado por expertos en el mundo del audio, la comunicación y la creatividad publicitaria, se ha desvelado este miércoles 23 de febrero en una emisión en directo en el programa La Ventana, de Cadena SER. La entrega de los premios, organizados por PRISA Audio y Cadena SER, en colaboración con Spotify, se celebrará el 24 de mayo en una gala en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, así como con el de la Junta de Andalucía.

La ceremonia acogerá la entrega de 19 estatuillas, ya que cuatro de las 15 categorías han sido consideradas como ex aequo. Cinco podcasts más han recibido menciones especiales del jurado. Además, tendrán su reconocimiento durante la velada los considerados como Mejor Podcast del Año ya escogidos en los Premios Ondas tradicionales el pasado mes de noviembre en Barcelona.

El ganador de la categoría general al mejor podcast de ficción es Caso 63. Esta audioserie chilena presenta el reto al que se enfrenta la psiquiatra Elisa Aldunate con un paciente cuyo relato amenaza las fronteras de lo posible. El jurado ha valorado “el impecable guion de Julio Rojas, una tensión narrativa magistralmente gestionada y las dos magníficas interpretaciones de Antonia Zegers y Nestor Catillana”. Caso 63 es la ficción más escuchada en Spotify en Latinoamérica de todos los tiempos, pese a que fue estrenada hace poco más de un año. Su éxito ha propiciado sus adaptaciones a distintos mercados internacionales como el estadounidense y el brasileño. El podcast es original de Spotify y está producido por Emisor Podcasting.

Ganadores

En no-ficción el premio es doble ya que recae en Transportista y GAL: El triángulo. La primera es una producción periodística mexicana que aborda “de manera diferente la llamada guerra contra las drogas a nivel internacional”, según destaca el jurado. Un teléfono móvil desde la prisión sirve de vínculo entre este transportista y el periodista Meño Larios, en una producción de Detective, Exile Content y para iHeart Media. Por su parte, la ganadora ex aequo española es la incursión en el mundo del podcast del veterano periodista Antonio Rubio. Producida por El Cañonazo y The Facto para Podimo, reúne por primera vez a las víctimas y verdugos de la guerra sucia contra ETA 40 años después del primer atentado de los GAL. El jurado ha reconocido que “recorre las entrañas de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España, aporta nuevas investigaciones, nuevas revelaciones, nuevas voces y visiones de un ayer que es desconocido para gran parte de la audiencia”.

El premio a mejor podcast conversacional es para La cruda, de Argentina, que está producido por Spotify. El popular conductor y humorista Migue Granados se presenta en este trabajo como una persona a la que “siempre le interesó molestar, pelear e indagar” y entrevista a distintas personalidades con vidas o historias singulares. Recibe el galardón “por lograr, con humor, hablar de temas que son incómodos pero importantes. El tono desarma a los entrevistados, planteando las cuestiones que todos queremos preguntar pero que nadie se anima a hacer”.

Hotel Jorge Juan, presentado por Javier Aznar, se hace con el premio a mejor branded-podcast. A través de la conversación pausada, cada episodio ofrece “algo para masticar, pensar, creer y crecer” en un ambiente íntimo. El jurado lo ha valorado “por la perfecta simbiosis entre contenido y marca que hace de él una referencia para la creación de otras propuestas de branded podcast. Un invitado y una conversación que se disfruta casi como en la barra de un bar”. El podcast está producido por Vanity Fair y Yes We Cast junto a Seagram’s.

En la misma categoría ha obtenido una mención especial ¿Sigues ahí?, el podcast de Netflix España para aprender y divertirse con series y películas. Setrata del primer podcast de una plataforma de streaming no dedicada en exclusiva a un único título. Según el jurado, la propuesta presentada por Jordi Cruz y Samantha Hudson, “demuestra que las ficciones y contenidos que se tratan en televisión traspasan las pantallas en forma de conversaciones cotidianas sobre temas de interés general”.

El mejor podcast experimental es Solaris. El escritor y pensador Jorge Carrión ayuda al oyente a comprender estos nuevos tiempos algorítmicos, cuánticos, acelerados, de inteligencia artificial, con su propia lógica y locura. Los miembros del jurado creen que “es un proyecto disruptivo, que se ha convertido en un referente como formato narrativo innovador sobre temas relacionados con tecnoperiodismo, vida digital y experimentación”. Está producido por Podium Podcast y cuenta con el diseño sonoro de Andreu Quesada.

Diles que mi vida fue maravillosa tiene una mención especial. El podcast, “independiente y colectivo, es una producción de extremos y de mezcla. La experimentación va de la mano de la oralidad más cotidiana y el humor camina con la filosofía”, según ha valorado el jurado. Se trata de una producción de Alberto Torres Blandina y está realizado por Miguel Espigado, en el que Laura Romero Valldecabres ayuda con la producción de sonido.

En el apartado de habla no española, el mejor podcast internacional es para L’écho du Bataclan (en español, El eco de Bataclán), que aborda la relación del sonido con la masacre del 13 de noviembre de 2015 en la discoteca parisina. El jurado ha premiado la propuesta “por contar un atentado que conmocionó a Europa desde el punto de vista de los supervivientes y su relación con el sonido. El atentado estuvo lleno de ruidos y silencios que han marcado la vida de los que sobrevivieron. Un meticuloso trabajo de diseño sonoro para repensar nuestra relación con el sonido”. Una producción de Arte Radio (Francia).

En lengua cooficial el ganador es el podcast vasco sobre pensamiento feminista Lokatza (en español, Barro). El proyecto coral con firma de mujeres vascas explora y comprende el mundo actual desde una perspectiva feminista. Para los expertos, el podcast supone “una apuesta firme y decidida de EiTB de potenciar la presencia de mujeres en sus medios con narrativas libres”; un proyecto consciente de cómo el podcast permite esta serie temática de perspectivas enriqueciendo su lengua a partir de nuevos medios. Un programa creado y dirigido por Ainara Lasa, Amagoia Gurrutxaga, Idurre Eskisabel y Lorea Agirre.

En la categoría específica, el premio a mejor diseño sonoro es para la ficción La esfera, producción de Podium Podcast cuyo trabajo específico es de Teo Rodríguez. El podcast parte de una premisa real que va desarrollando a lo largo de los episodios: varios pilotos del ejército americano publican una carta en la que revelan que llevan años viendo objetos voladores no identificados en sus maniobras. El jurado ha destacado “su maestría para rodear una historia a un universo sonoro inconfundible, lleno de matices que llevan al oyente a vivir la experiencia sonora de un modo totalmente inmersivo”.

El mejor guion se lo ha llevado El sicario. El podcast de Telemundo traza, a través de las declaraciones de un hombre que pasó tres meses entrenándose para ser sicario, la radiografía de uno de los grupos criminales más temidos de México: el cartel Jalisco Nueva Generación. El Sicario ha sido ganador “por la construcción de un impecable guion narrativo que surge de un exhaustivo trabajo de investigación periodística. Un podcast de Telemundo que acerca al público global el Cartel Jalisco Nueva Generación con una perspectiva para todo tipo de audiencias”.

El jurado ha querido hacer una mención especial a Uribe acorralado, un trabajo en el que el periodista Daniel Coronell desgrana cómo logró vincular al expresidente colombiano Álvaro Uribe con un delito de manipulación de testigos. Destacan de este guion “el minucioso trabajo de Daniel Coronell, llevado a cabo durante tres años. Uribe acorralado no es solo el retrato de un controvertido personaje público, es también la narración de cómo se llega a cada prueba para construir un minucioso trabajo periodístico”. Un podcast original de Spotify producido por Adonde Media.

El premio a mejor producción recae en Guerra 3, que adentra al oyente en Corea del Norte y en un conflicto internacional. Se ha alzado con el galardón “por la impecable tarea de coordinación llevada a cabo durante la pandemia para realizar la producción de una última temporada con más de cincuenta personajes distintos y más de trece idiomas diferentes”. Una ficción de Podium Podcast cuya producción estuvo a cargo de Jesús Blanquiño, David Tomillo y Ana Alonso.

En esta sección el podcast Toxicomanía tendrá una mención especial del jurado. Esta serie conducida por Luis Gerardo Méndez retrata el periodo en el que todas las drogas fueron legales en México durante 1940. Los expertos han destacado “la combinación de talentos para reflexionar sobre la prohibición de las drogas. Escritores, diseñadores sonoros, actores trabajando de manera conjunta para acercar un tema, tratado de múltiples formatos, de una manera diferente”. Un trabajo de Sonoro.

El galardón al mejor anfitrión es para Marion Reimers y su Fútbol a muerte, en el que la periodista deportiva presenta los casos más emblemáticos del juego sucio a este deporte en Latinoamérica. El jurado le ha premiado “por conseguir hacerse un hueco en el periodismo deportivo y destacar llevando a cabo investigaciones que transforma en relatos que llegan al gran público”. Una producción original de Spotify.

En la categoría de mejor actor o actriz, el jurado ha decidido entregar dos premios ex aequo a Lolita Flores y Luis Zahera. A Flores, por su trabajo en Jodidísimas, dirigida por Mona León Siminiani, con texto de María Dueñas para Audible España. El jurado se lo otorga por “dar voz a Consuelo una mujer que, a sus más de cincuenta años, se enfrenta por primera vez al hecho de que tiene que empezar a pensar en cómo salir adelante”. Zahera, por su parte, se alza con este premio como mejor actor en La Esfera por “la construcción de Mariano, un peculiar policía, lobo solitario y muchas veces incomprendido. Un personaje complejo con el que es imposible no encariñarse”. La Esfera es una producción de Podium Podcast dirigida por Polo Menárguez.

Lo mismo ha ocurrido en la categoría de mejor episodio, donde Gabinete de curiosidades y Las raras han sido ganadores ex aequo. Gabinete de Curiosidades porque “Siguiendo un hilo blanco, siguiendo un hilo negro, primer episodio doble de la tercera temporada, parte del asesinato de George Floyd, un suceso que conmocionó a toda la opinión pública, para desde ahí trazar una narración que sacude al oyente”, tal y como destaca el jurado. Gabinete de Curiosidades es un podcast de Nuria Pérez. En el caso de Las Raras, 59 balas “es un episodio lleno de recursos propios de las potencialidades del podcast narrativo de no ficción utilizados para apelar a la audiencia” señala el jurado, que añade que “se trata de una narración en primera persona, una grabación documental y archivos articulados en torno a un guion que nos cuenta la historia de la brutalidad policial sistémica contra las comunidades latinas en Estados Unidos”. Otra joya periodística de los productores Catalina May y Martín Cruz, Las Raras Podcast.

En el apartado de premios especiales, Saludos cordiales, de Pablo Juanarena emitido por Radio Marca, se ha hecho con el premio revelación. El podcast es un retrato de fútbol y periodismo deportivo en España. “Ha fotografiado la historia de la radio deportiva durante los años que la definieron tal y como la conocemos”, ha valorado el jurado. “Saludos Cordiales ha conseguido llegar a una audiencia que nunca pensó estar interesada en ese mundo. Un completísimo trabajo de guion, diseño y narración”.

En esta misma categoría el jurado hace una mención especial al podcast revelación argentino Lo que quieren las pibas. Se trata de un documental sobre las desapariciones de adolescentes en el barrio de Bajo Flores, en Buenos Aires. El jurado lo ha valorado por “enmarcar la experiencia de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores”. Un trabajo de Josefina Avale producido por Furor Podcast.

El último premio, trayectoria, ha resultado también ex aequo, recayendo en Molo Cebrián y la productora El Terrat. El jurado ha valorado a Cebrián “por su trabajo pionero para poner en la agenda la salud mental”. Cebrián, que produjo y presentó el primer podcast en castellano en el mundo para Spotify Studios, ha creado otros podcasts como Entiende Tu Mente, Mi cabeza me hace trampas y Saliendo del Círculo. El Terrat ha sido ganador “por ser una de las primeras grandes productoras de audiovisual que, tal y como estaba escrito en su ADN, encontró en el podcast una ventana creativa abierta y asumió que le iba a permitir producir proyectos de entretenimiento, humor y hasta experimentales. Por convertirse en una de las empresas de referencia en la creación de contenidos para plataformas, sirviendo a muchas de ellas, por explorar nuevos formatos a partir de grandes nombres de la comunicación en España y producir el que es uno de los podcasts más escuchados del mundo en español: Nadie sabe nada en la Cadena SER.

Además, en la gala de esta primera edición de los Ondas Globales del Podcast que se celebrará el 24 de mayo en Málaga se reconocerá a los que ya fueron elegidos Mejor Podcast del Año (ex aequo): Deforme Semanal Ideal Total, de Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón (Radio Primavera Sound) y Estirando el chicle, de Carolina Iglesias y Victoria Martín (Podium Podcast).

El primero, una producción de Radio Primavera Sound, “por consolidar un show radiofónico con una visión provocadora y feminista de la cultura y de la vida”, según ha destacado el jurado.

De Estirando el chicle han resaltado su capacidad de “convertir en un fenómeno de masas un podcast rompedor con el lenguaje y el enfoque, desde el humor y sin prejuicios”.

Los Premios Ondas Globales del Podcast buscan dar visibilidad a la industria del podcast en español y reconocer la labor de todos sus profesionales. Los 19 mejores proyectos han sido seleccionados entre 888 candidaturas de 15 países. El jurado ha estado formado por un reconocido grupo de expertos del mundo del audio, la comunicación y la creatividad publicitaria de España y Latinoamérica.

Estos premios siguen la estela de los Premios Ondas que anualmente entrega PRISA a través de Ràdio Barcelona, de la Cadena SER, considerados como los galardones decanos y de mayor prestigio de radio y televisión que se conceden en España, y que el pasado 16 de noviembre celebraron la gala de su 68ª edición.

Con estos galardones, PRISA Audio continúa dando pasos en su desarrollo con el objetivo de convertirse en el mayor agente transformador de la industria del podcast en español. PRISA Audio es la plataforma transversal que agrupa todos los contenidos de audio no lineal del Grupo: EL PAÍS, AS, Cadena SER, Podium Podcast, Cadena DIAL y Los40, y las emisoras en Latinoamérica W Radio, Caracol Radio y ADN Chile, entre otros.