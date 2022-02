Occidente amenaza a Rusia con más sanciones si lanza una invasión a gran escala en Ucrania

Rusia acumula condenas y sanciones por la decisión de su presidente, Vladimir Putin, de reconocer las autoproclamadas repúblicas separatistas ucranianas de Donestk y Lugansk, y corre peligro de recibir nuevos castigos si Moscú lanza una invasión total de su vecino.

Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Japón anunciaron planes para limitar la actividad de los bancos y a las élites, mientras que Alemania detuvo un importante proyecto de gasoducto desde Rusia en una de las peores crisis de seguridad crisis de seguridad en Europa en décadas.

Estados Unidos respondió al "principio de la invasión" rusa a Ucrania, como la denominó el presidente, Joe Biden, con duras sanciones económicas a Rusia y el refuerzo militar con tropas estadounidenses en los países bálticos. Este nuevo despliegue, que incluye 800 militares más, se sumaría a los 6.000 soldados recientemente desplazados por Estados Unidos de manera temporal a Europa para responder a la crisis. Las sanciones afectan a la deuda soberana de Rusia para bloquear el acceso del Gobierno de Moscú a financiación occidental.

Por su parte, la Unión Europea espera que este miércoles entren en vigor las sanciones aprobadas la víspera contra Rusia, que incluyen la prohibición de entrar en territorio europeo a altos cargos de ese país, limitar el acceso de Moscú a los mercados financieros europeos y un embargo comercial a las regiones de Donetsk y Lugansk.

Los países europeos han acordado incluir en la lista negra a los bancos implicados en la financiación de los separatistas en el este de Ucrania y excluir al gobierno ruso de sus de sus mercados de deuda. En esta línea, Reino Unido ha anunciado también que impedirá que Rusia venda deuda soberana en Londres. "Hemos sido muy claros al decir que vamos a limitar el acceso de Rusia a los mercados británicos", dijo la ministra de asuntos exteriores, Liz Truss, a Sky. "Vamos a impedir que el gobierno ruso obtenga deuda soberana en el Reino Unido".

Los bancos europeos, especialmente los de Austria, Italia y Francia, son los más expuestos del mundo a Rusia. Los prestamistas europeos tienen la mayor parte de los casi 30.000 millones de dólares de exposición de los bancos extranjeros a Rusia, según el Banco de Pagos Internacionales.

Pero en la lista no se ha incluido ningún gran banco comercial, una ausencia que apuntan algunos expertos. Brian O'Toole, ex funcionario del Departamento del Tesoro que ahora trabaja en el Consejo Atlántico, cuestionó la conveniencia de no apuntar a un importante prestamista comercial comercial de inmediato. "El riesgo que corren al no ir tras un gran banco comercial estatal es que Putin piense que Occidente no va a estar dispuesto a soportar el dolor de las grandes sanciones económicas, y por lo tanto que puede ampliar sus ambiciones", dijo.

Japon por su lado adelantó que se suspenderán visados y congelarán fondos de esos dos territorios separatistas ucranianos, a los que se someterá a un embargo comercial, además de bloquear las nuevas emisiones de deuda soberana rusa en los mercados nipones.

Ante el objetivo a medio plazo de Ucrania de entrar en la OTAN, el presidente ruso Vladimir Putin ha acumulado más de 150.000 soldados cerca de las fronteras con el país vecino, según estimaciones de EE UU, y ha ordenado la entrada de soldados en las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk para "mantener la paz". Las imágenes por satélite de las últimas 24 horas muestran varios nuevos despliegues de tropas y equipos en el oeste de Rusia y más de 100 vehículos en un pequeño aeródromo en el sur de Bielorrusia, fronterizo con Ucrania, según según la empresa estadounidense Maxar.

Las agencias de inteligencia occidentales intentan averiguar si el plan de Putin plan es simplemente formalizar el control sobre las dos regiones rebeldes o utilizarlas como la primera parte de una anexión mucho mayor de Ucrania. Putin niega que tenga planes de invasión y considera que Occidente está atrapado por aversión hacia Rusia y que, desde la caída de la Unión Soviética en 1991, no ha tenido en cuenta intereses rusos de su país.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el Ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Yves Le Drian cancelaron por separado las reuniones previstas con su homólogo ruso ruso Sergei Lavrov

El embajador de Ucrania en Alemania, Andrij Menlyk, advirtió del peligro "muy real" de una contienda mundial y calificó el reconocimiento por parte de Rusia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk de "declaración abierta de guerra". Menlyk exigió sanciones "dolorosas", no sólo "simbólicas", y nada de "medias tintas". Se refirió a la suspensión definitiva del gasoducto Nord Stream 2, desconectar a Rusia del sistema bancario internacional Swift, un embargo a la importación de materias primas estratégicas como petróleo, gas, carbón o metales, y congelar los activos en el extranjero del Estado ruso y de oligarcas rusos.