Ya puedes ver vídeos de Twitter a través de Movistar Plus+. ¿Cómo?

Telefónica está en plena revolución para afianzar su cartera de clientes. Y por ello va añadiendo poco a poco más opciones a su decodificador UHD, como la llegada de Amazon Prime Video. Y ahora, la operadora azul acaba de anunciar un acuerdo con Twitter para ofrecer a sus clientes la posibilidad de ver vídeos de la conocida red social.

De esta manera, los clientes de Movistar Plus+ ya puedes disfrutar de las diferentes Living Apps, apps disponibles en los decodificadores del operador español para poder ofrecer todo tipo de contenidos. Por ejemplo, actualmente puedes ver servicios como TikTok o Rakuten. Y ahora se le une Twitter.

Para ello, la operadora azul ha anunciado a través de un comunicado de prensa la llegada de Twitter a sus Living Apps para que puedas ver cualquier vídeo directamente a través de tu decodificador UHD.

Ya puedes disfrutar de Twitter en tu decodificador UHD de Movistar Plus+

Ahora puedes ver los vídeos más top de @TwitterEspana en la gran pantalla de tu salón. Ponte cómodo, abre la sección “Apps” en @MovistarPlus y disfruta de todo lo que está pasando, con los tuyos, de forma fácil y divertida. ▶️ https://t.co/1Z2rEyNH3l pic.twitter.com/Ae4ByMw7aK — Movistar España (@movistar_es) February 22, 2022

"“Desde Twitter apostamos por una manera diferente e innovadora de amplificar los contenidos de la plataforma y acercar a los usuarios de Movistar Plus+ la mejor experiencia de Twitter en la televisión. Este nuevo paso en la colaboración nos permite seguir siendo un partner innovador que ofrece un nuevo canal a los creadores de contenido para que alcancen un nuevo público y puedan ofrecer una experiencia premium", indicó Javier Pagán, Country Manager de Twitter España.

Respecto al funcionamiento de esta Living App, decir que sencillamente deberás abrir la de Twitter para poder ver los vídeos publicados en la plataforma, que además estarán ordenados por categorías. ¿Lo mejor de todo? Que no estarás obligado a tener una cuenta en la red social del pajarito azul para poder verlos, ya que lo único que hará falta es abrir la app correspondiente.

Eso sí, si inicias sesión con tu cuenta de Twitter tendrás más opciones que no deberías ignorar, como el poder filtrar los contenidos en función de tus gustos, añadir Me gusta a aquellos mensajes que te gusten o incluso retuitearlos. La presentación oficial de la nueva Living App de Twitter se realizará dentro del marco del Mobile World Congress, que dará su particular pistoletazo de salida la próxima semana y que durará desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo.

Sin duda, una excelente noticia para los usuarios de Twitter que sean clientes de Movistar Plus+ y tengan un decodificador UHD ya que a partir de ahora podrán disfrutar de sus vídeos preferidos aprovechando las bondades de una pantalla más grande.