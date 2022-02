Instagram cambia el límite de uso mínimo a 30 minutos, ¿a qué se debe?

Hoy se ha conocido un curioso cambio en Instagram y que afecta a las limitaciones que se pueden establecer en su uso diario. Concretamente, se ha modificado el tiempo mínimo que es posible configurar en la aplicación, que ahora aumenta duplicando el que estaba activo antes. Y, lo cierto, es que esto tiene una explicación bastante sencilla.

Lo que ha pasado es que los tiempos de lo que hablábamos antes pasan de los 15 a los 30 minutos, por lo que hablamos de una variación significativa… pero que tampoco es dramática. Y, lo cierto, es que habitualmente desde Meta no son muy dados a realizar modificaciones de un calado no muy grande en las actualizaciones… Pero en este caso, se ha tomado esta determinación. Y, por lo que parece, todo esto se debe a unos datos publicados no hace mucho respecto a los usuarios activos de la red social.

Los motivos que han llevado al cambio en Instagram

La información que publicó la compañía no hace mucho y que mencionábamos antes muestran la primera caída de Instagram en lo que tiene que ver con el número de usuarios diarios que tiene. Y, por lo tanto, lo que han decidido es cambiar el tiempo mínimo que se puede estar activo en ella, buscando que la implicación de los usuarios sea mayor. En consecuencia, que su vuelta sea más recurrente en el día a día. Está por ver si acierta, pero lo que es seguro es que el cambio es una realidad.

Instagram

No cambia nada más, como por ejemplo la forma en la que se activa esta opción ni el resto de las opciones que existen que van desde las tres horas hasta una desactivación completa. Hay que recordar que esta función lo que permite es, entre otras cosas, que no se reciban notificaciones por un tiempo determinado. De esta forma, no se sabe si se tiene alguna novedad en el feed de Instagram o, incluso, si se ha recibido un mensaje. Por lo tanto, no hay necesidad alguna por parte del usuario de entrar en la aplicación, y esto es algo que se ha modificado como hemos indicado.

No parece que encaje mucho este cambio con el objetivo que se indicó en 2018 que tenía el poder establecer límites donde se dijo que "no se trata de cuánto tiempo utilizan las personas en Instagram, dono de cómo lo pasan". El caso es que parece que la competencia aprieta mucho y, por lo tanto, se ha tomado esta determinación. Y está por ver si en no mucho tiempo se realizan más cambios al respecto. ¿Os parece esta una buena noticia?