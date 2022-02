Ayuso reclama un giro absoluto en el PP y Feijóo pide a Casado que “tome decisiones”

Todo el Partido Popular (PP) está pendiente de cada declaración y movimiento, por muy pequeños que sean, de los pesos pesados de la formación. Este lunes, el foco vuelve a caer sobre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y sobre el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quienes han pedido al líder del partido, Pablo Casado, un "giro absoluto" y "urgente".

La presidenta madrileña ha dicho que la celebración de un congreso nacional extraordinario del PP se tendrá que decidir estos días, al tiempo que ha precisado que "hace falta un giro absoluto" en el partido porque la situación "es insostenible y cada día peor".

En el municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde ha protagonizado su primer acto institucional tras la crisis abierta con Pablo Casado, Ayuso ha rechazado que haya "una guerra de intereses" con el líder del partido y ha reiterado que su "compromiso" está y seguirá en Madrid.

Así lo ha manifestado en su intervención en la inauguración de la biblioteca Princesa Leonor, donde ha sido recibida con aplausos y vítores de militantes que se han agrupado a las puertas. "Los madrileños de izquierda a derecha, incluso gente que nunca había votado antes, me dieron su confianza hace menos de un año, el 4 de mayo, por todos ellos la vida en la Comunidad de Madrid va a seguir con normalidad", ha subrayado.

Ante el "cruel ataque político" que está sufriendo, donde se ha pretendido implicarla "en corrupciones y malas prácticas", ha agradecido el apoyo de la gente pero ha incidido en que no se trata de que le den su confianza por cariño sino que se trata de que se compruebe que lo que dice es cierto.

Por ello, ha avanzado que hoy mismo, sin esperar a que lo soliciten, van a enviar a la Fiscalía toda la relación de documentos que tienen con respecto al contrato relacionado con su hermano, sobre el que se han arrojado "insidias".

El presidente gallego, por su parte, ha reclamado a Casado que "tome decisiones". "Es imprescindible hacerlo. No serán fáciles, serán complejas, pero deben ser urgentes", ha asegurado Feijóo tras un acto celebrado en Orense. "Esas decisiones", a su juicio, "deben volver a unir al partido". "Tenemos la obligación de no crearle más problemas a España", porque "esta situación de colapso no se la merecen ni los militantes, ni el partido ni España". Sobre la posibilidad de que él dé un paso adelante para sustituir a Casado, Feijóo ha evitado responder: "Yo no vengo a hablar de mí, sino del PP y de España"