Una filtración deja al descubierto miles de cuentas comprometidas en Credit Suisse

Un denunciante anónimo ha filtrado datos sobre más de 18.000 cuentas bancarias, que colectivamente suman más de 100.000 millones de dólares, al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que compartió los datos con un grupo de investigación sin fines de lucro, Organised Crime and Corruption Reporting Project, y otras 46 organizaciones de noticias de todo el mundo, incluido The New York Times.

Los datos están referidos a cuentas que estuvieron abiertas desde la década de 1940 hasta bien entrada la década de 2010, pero no las operaciones actuales del banco. Entre las personas que figuraban como poseedoras de cantidades por valor de millones de dólares en cuentas de Credit Suisse se encontraban el rey Abdalá II de Jordania y los dos hijos del exdictador egipcio Hosni Mubarak. Otros titulares de cuentas son hijos de un jefe de inteligencia paquistaní que ayudó a canalizar miles de millones de dólares de Estados Unidos y otros países a los muyahidines en Afganistán en la década de 1980 y funcionarios venezolanos atrapados en un escándalo de corrupción.

La filtración muestra que Credit Suisse abrió cuentas y siguió sirviendo no solo a los ultrarricos, sino también a personas cuyos antecedentes problemáticos habrían sido obvios para cualquiera que pasara sus nombres por un buscador de internet. Los bancos suizos se han enfrentado durante mucho tiempo a prohibiciones legales de aceptar dinero relacionado con actividades delictivas, dijo Daniel Thelesklaf, exjefe de la agencia suiza contra el lavado de dinero. Pero, dijo que la ley generalmente no se ha hecho cumplir, recoge New York Times.

Candice Sun, una portavoz del banco, dijo en un comunicado, que recoge New York Times, que “Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e injerencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”. La portavoz dijo que muchas de las cuentas en la filtración se remontan a décadas atrás, a “una época en la que las leyes, las prácticas y las expectativas de las instituciones financieras eran muy diferentes de lo que son ahora”. Sun afirmó que si bien Credit Suisse no puede comentar sobre clientes específicos, muchas de las cuentas identificadas en la base de datos filtrada ya se han cerrado.

“De las cuentas activas restantes, estamos seguros de que se tomaron las debidas diligencias, revisiones y otros pasos relacionados con el control, incluidos los cierres de cuentas pendientes”, aseguró. Sun agregó que la filtración parece ser parte de "un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al mercado financiero suizo, que ha experimentado cambios significativos en los últimos años".

La filtración sigue a los llamados Papeles de Panamá en 2016, los Papeles del Paraíso en 2017 y los Papeles de Pandora el año pasado. Todos arrojan luz sobre el funcionamiento secreto de los bancos, los bufetes de abogados y los proveedores de servicios financieros extraterritoriales que permiten a las personas e instituciones adineradas, incluidos los acusados de delitos, mover grandes sumas de dinero, en gran parte fuera del alcance de los recaudadores de impuestos o las fuerzas del orden.

Es probable que las nuevas divulgaciones intensifiquen el escrutinio legal y político de la industria bancaria suiza y, en particular, de Credit Suisse. El banco ya se está recuperando de los abruptos desalojos de sus dos altos ejecutivos.

Con sus estrictas leyes de secreto bancario, Suiza ha sido durante mucho tiempo un refugio para las personas que buscan esconder dinero. En la última década, eso convirtió a los bancos más grandes del país, especialmente a sus dos gigantes, Credit Suisse y UBS, en un objetivo para las autoridades de Estados Unidos y otros lugares que intentan tomar medidas enérgicas contra la evasión de impuestos, el lavado de dinero y otros delitos.

En 2014, Credit Suisse se declaró culpable de conspirar para ayudar a los estadounidenses a presentar declaraciones de impuestos falsas y acordó pagar multas, sanciones y restituciones por un total de 2600 millones de dólares. Tres años más tarde, el banco pagó al Departamento de Justicia 5300 millones de dólares para resolver las acusaciones sobre su comercialización de valores respaldados por hipotecas. El otoño pasado, acordó pagar 475 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y británicas para resolver una investigación sobre un esquema de sobornos en Mozambique. Y este mes se inició un juicio en Suiza en el que se acusa a Credit Suisse de permitir que narcotraficantes lavaran millones de euros a través del banco.

El Departamento de Justicia y el Comité de Finanzas del Senado también están investigando si los ciudadanos estadounidenses siguen teniendo cuentas no declaradas en el banco. Varios exempleados de Credit Suisse dijeron a los fiscales federales a finales del año pasado que el banco continuó ocultando cientos de millones de dólares para los clientes mucho después de su declaración de culpabilidad de 2014, según una demanda de denunciante presentada el año pasado por un exfuncionario del banco y un abogado de otros ex empleados. (La demanda fue desestimada después de que el Departamento de Justicia dijera que “amenaza con interferir con las discusiones en curso con Credit Suisse” sobre el manejo de cuentas bancarias suizas de ciudadanos estadounidenses).