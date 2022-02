Carteras de mixtos para adaptarse a 2022

Trabajan con fondos indexados cuyos pesos varían en las carteras según el perfil de riesgo de cada inversor. Por cada clase de activo, utilizan un fondo diferente: acciones de Europa (Vanguard European Stk Idx Eur-Ins Plus), acciones de EE UU (Vanguard US 500 Stk Idx Eur-Ins Plus), acciones de Japón (Vanguard Japan Stk Idx Eur-Ins Plus), emergentes (Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur-Ins Plus), del Pacífico sin Japón (Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur-Ins Plus), globales small caps (Vanguard Global Small Cap Idx Eur-Ins Plus), bonos de empresas europeas (Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur-Ins Plus), bonos emergentes cubiertos a euro (iShares EM Gov Bnd Idx-I2 Eur Hdg), de Gobiernos europeos (Vanguard Eur Gv Bnd Idx-Ins Plus), europeos ligados a inflación (Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx Eur-Ins Plus), de EE UU cubiertos a euro (Vanguard US Gv Bnd Idx Eur Hdg-Ins Plus) y de empresas de EE UU cubiertos a euro (Vanguard US Inv Gr Bnd Idx Eur Hdg-Ins Plus).