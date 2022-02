Ya es oficial: podrás usar tu iPhone como terminal de cobro para recibir pagos

Hace escasos días os contamos que comenzaban a llegar informaciones de una nueva función que iban a tener los iPhone y que podría revolucionar por completo el actual sistema de envío de dinero entre dispositivos, ya que habilitaría la posibilidad de recibir pagos en nuestro teléfono. Es decir, utilizarlo de la misma maneras que en una tienda nos cobran con uno de esos llamados TPV contactless.

Ahora, ya sabemos que esos rumores son realidad y que esa función Apple la ha bautizado como Tap to Pay, lo que permite a nuestro smartphone activarse como un terminal de cobro para recibir el dinero que nos envía otro iPhone a través de Apple Pay. Y efectivamente, tal y como estáis pensando, al final todo queda en casa y Apple, por medio, viendo cómo el dinero fluye entre usuarios... y hacia sus cuentas.

De momento, solo en EE.UU.

Del mismo modo que ya ocurriera en el pasado con Apple Pay, los de Cupertino van a lanzar este Tap to Pay solo en EE.UU., como primer paso para una más que probable expansión internacional a partir de 2023. En el momento en el que llegue, y tal y como anunciaron en uno de sus blogs oficiales, "los comerciantes podrán desbloquear la aceptación de pagos sin contacto a través de una aplicación iOS compatible en un dispositivo iPhone XS o posterior".

Podrás usar tu móvil para recibir dinero. Apple

Es importante recalcar el hecho de que se refieren a "comerciantes", y no a usuarios, por lo que está por ver que finalmente cualquiera de los que tienen un smartphone de Apple en el bolsillo puedan activarla. Sobre el papel, no debería haber ningún problema técnico, más allá de un intento por parte de Apple de regularse para no ir demasiado lejos y que las quejas de otros actores del sector (los bancos) hagan inviable su iniciativa.

Este Tap to Pay también funcionará con pagos recibidos desde un Apple Watch con Apple Pay activado, gracias a la tecnología NFC de los dispositivos de los norteamericanos que, recordemos, están capados de un uso libre y solo se permite lo que desde la compañía consideran oportuno. Eso sí, este nuevo sistema de recepción de dinero no llegará en unas semanas y muy probablemente se haga efectivo cuando tengamos los nuevos iPhone de 2022 ya en las tiendas.

Desde Apple quieren aprovechar el anuncio de este nuevo servicio para recordarnos que "los datos de pago de los clientes están protegidos por la misma tecnología que hace que Apple Pay sea privado y seguro. Todas las transacciones realizadas con Tap to Pay en iPhone se cifran y procesan con Secure Element y, al igual que con Apple Pay, Apple no sabe qué se compra ni quién lo compra".