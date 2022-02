El ministerio alcanza un acuerdo con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia

El conflicto que mantienen los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) con el Ministerio de Justicia por sus condiciones estatutarias y salariales empieza a desencallarse. El secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, han mantenido hoy una reunión con el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara. La asociación mayoritaria entre el colectivo consigue así retornar a la senda del diálogo tras la huelga de los funcionarios el pasado 26 de enero. El parón fue convocado por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), que no se ha sumado a esta convocatoria.

En el encuentro, los representantes del Ministerio de Justicia han anunciado que el gabinete que dirige Llop procederá a la modificación de aspectos concretos del estatuto del Cuerpo de Letrados, a través de la reforma de su Reglamento Orgánico, aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre. Como han reconocido desde el ministerio, el estatuto no ha sufrido ninguna modificación desde 2007.

El nuevo Reglamento recogerá la denominación del Cuerpo de Letrados y, acorde con la legislación orgánica, subrayará su carácter directivo. Asimismo, se revisará la regulación de las categorías, suprimiendo la denominada cuarta categoría y adaptando el escalafón a la regulación orgánica. También se revisarán los grupos de población con el objetivo de suprimir aquellos en que las retribuciones son más bajas.

Calendario de reuniones

Tal y como ha informado el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la asociación ha retomado así las conversaciones con el secretario de Estado y el secretario general. Sus representantes les han trasladado la necesidad de iniciar las negociaciones para solucionar el conflicto, y los problemas que padecemos todos los Letrados, incluida, la adecuación salarial y la negociación colectiva. Precisamente, estos dos puntos son el caballo de batalla con el ministerio, cuyos representantes han insistido en que se tratan de dos líneas rojas en las negociaciones.

Según han informado los representantes de la asociación, el ministerio "ha quedado sensibilizado ante las sentencias ganadas por el Colegio en elecciones a juntas de personal provinciales, y la demanda que actualmente tenemos puesta y que está en el Tribunal Supremo, de cara a la unidad electoral propia".

Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, se muestra cauteloso pero satisfecho con el paso dado. En declaraciones a este medio, Lara está convencido de que "esto demuestra que la apuesta por la negociación en la que siempre ha creído el Colegio empieza a dar sus frutos". Se trata, indica, del inicio de un periodo de negociaciones en el que se debatirán los problemas del colectivo.

De momento, con un calendario de reuniones, el ministerio ha informado de que trabajará en la mejora de la productividad, el estudio del desarrollo del complemento de carrera profesional y en la mejora de las habilidades digitales y directivas de los letrados en el nuevo ámbito organizativo y jurídico procesal derivado de las nuevas leyes de eficiencia.

Los representantes de la Unión Progresista (UPSJ), que tras la huelga pidieron reunirse con el ministerio, aún no se han pronunciado.

Desde el Colegio Nacional, no obstante, se remarca que "los intereses son comunes y no debemos alejarnos de ellos". Según ha comunicado la asociación, convencida de que la unidad de todos es esencial, "ha dado traslado y confía en que en próximas fechas sean oídas las otras asociaciones". Más aún, agregan, "cuando por la UPSJ se nos comunicó que no había conseguido contactar con el ministerio tras la huelga del día 26, y optaba por solo pedirnos que nos uniéramos a nuevos paros".

En este sentido, el secretario de Estado ha valorado positivamente la reunión y ha invitado a la asociación UPSJ a seguir esta misma vía, ya que “con diálogo se puede llegar a mejoras que, en última instancia, repercuten en un beneficio para toda la sociedad”.