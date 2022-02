Las hoteleras presionan a Sanidad para eliminar las trabas al turismo británico

La euforia que ha levantado entre las grandes hoteleras la decisión del Reino Unido, el primer mercado emisor de viajeros a España antes de la pandemia, de exonerar a los ciudadanos vacunados con doble pauta de hacerse una PCR a la vuelta ni guardar cuarentena tras viajar a otro país, que entra en vigor el próximo jueves, ha quedado diluida parcialmente, ya que Sanidad exige ese mismo requisito para los menores de 18 años.

Una condición que apenas cumple un porcentaje mínimo de los menores, puesto que la política de vacunación de Reino Unido para esa población ha sido muy diferente a la de España. En principio se optó por una sola dosis y solo a finales de 2021 se incluyó un segundo pinchazo en el calendario vacunal. Este retraso provocó que en la actualidad, según los últimos datos del Ejecutivo británico, haya tan solo 1,1 millones con dos dosis, apenas un 13% de los nueve millones de ciudadanos cuya edad varía entre 12 y 18 años en Reino Unido

En una temporada alta inusual, con la variante ómicron provocando miles de cancelaciones, los hoteleros de Canarias, en plena temporada alta, alertan de que si no se suaviza esa medida se corre el riesgo de perder miles de reservas en favor de otros destinos del Mediterráneo, como Portugal, Grecia, Croacia o Bulgaria, que no exigen vacunación completa a los turistas británicos y sí una prueba de antígenos 48 horas antes del viaje. Los de Baleares quieren adelantar un par de meses el inicio de su temporada alta. “Hay un gran compromiso empresarial para reabrir la planta hotelera antes de lo normal. En febrero ya tendremos el 26% de los hoteles abierto y en marzo llegaremos al 42%”, recalca María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial de Hoteles de Mallorca (FEHM). En su opinión, la apertura del mercado británico tiene que venir acompañada de una rectificación ágil por parte del Gobierno. “Si no es así perderemos la oportunidad de recuperar la cuota de mercado perdida en los dos últimos años y se la ofreceremos a Grecia o Turquía”.

Nuria Montes, secretaria general de La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), también considera que es necesario un movimiento urgente. “Se cuentan por miles las cancelaciones de reservas de familias de Reino Unido. España no permite la entrada de niños sin pauta completa, y con la vacuna de AstraZéneca hay muchos menores británicos que todavía no la han podido completar por los tiempos de espera entre una primera y segunda dosis”, recalca.

El último informe de ocupación hotelera de la patronal valenciana, correspondiente a la última semana de enero, aseguraba que, pese a las restricciones, el 35% de los clientes alojados en hoteles de Benidorm era de nacionalidad británica. Reino Unido es el primer generador de pernoctaciones hoteleras, a mucha distancia del segndo y del tercero: Bélgica, con un 8%, u Holanda, con un 5,6% del total.