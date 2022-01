Dale un aire misterioso a tus publicaciones de Instagram con este truco

Obtener visibilidad en Instagram se ha convertido en el objetivo de muchos a día de hoy, sobre todo en cuestiones de trabajo. No solo nos referimos a los influencers, pues esta red social también se ha convertido en una plataforma de gran ayuda para pequeños emprendedores. Claro que para conseguir llamar la atención, es importante saber cómo viralizar tu contenido en Instagram.

Los algoritmos de la red social de fotografía enseñan a los usuarios los perfiles con el contenido que más se ajusta a sus búsquedas habituales, por lo que para conseguir entrar en estos círculos, debes encontrar la forma de llamar la atención de las personas a las que sigues. Una buena forma de hacerlo, es a través de tus stories de Instagram. Conseguir aparecer en el feed de otros no es tan sencillo desde el principio, pero si hay algo que todos pueden ver, siempre y cuando te sigan, son tus stories.

Usa las Stories para aumentar tus visitas

Pues bien, es aquí donde tienes que poner en práctica uno de los más sencillos trucos de Instagram, pero que no es tan conocido. Esto no quiere decir que sea difícil, sino que no todos recurren a este. Lo primero y esencial, es que las fotografías que publicas en tu cuenta sean atractivas, estén bien ordenadas y resulten llamativas. De esta forma, una vez que hayas logrado captar la atención de otros mediante tus stories, se quedarán para seguir viendo tus publicaciones.

Ahora que tienes claro este punto, es momento de publicar una nueva foto, ya sea de tu emprendimiento o una foto con uno de tus mejores looks. Cuando la hayas publicado, no esperes a que otros la encuentren para recibir sus me gusta, sino que debes ir a tus Stories de Instagram para subir esta misma foto.

Eso sí, vas a tener que recurrir a la herramienta del lápiz. Esta la podrás encontrar pulsando en el botón de tres puntos que tienes arriba a la derecha cuando ya has seleccionado la foto que quieres subir. Selecciona dibujar, y elige el color que más te guste.

Ahora, deja pulsado sobre la foto, y verás que esta queda cubierta al completo por el color elegido. Es momento de recurrir a otra de las herramientas de edición de Instagram, la goma. Selecciona el tamaño que quieres que tenga el borrador, y dibuja sobre la foto para dejar visibles ciertos espacios de la fotografía que has compartido. De esta forma, generarás curiosidad, y los usuarios entrarán a tu perfil de Instagram, generando así que los algoritmos te den una mayor visibilidad. Un truco Instagram muy sencillo que dará un aire misterioso a tus publicaciones y que usan muchos influencers para atraer a más seguidores.