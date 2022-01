IFM aún aguarda para entrar en el consejo de Naturgy tres meses después de la opa

Tres meses después, IFM aún no ha terminado de deshojar la margarita sobre qué hacer con Naturgy. Cuando lanzó la opa, hace ya cerca de un año, el fondo puso negro sobre blanco que aspiraba a entrar en el consejo de la gasista con dos representantes. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y tres meses después del fin de la oferta el fondo australiano aún no ha hecho valer el 12% que alcanza en la gasista para coseguir un consejero.

En un principio, IFM lanzó una opa parcial sobre Naturgy para hacerse con entre el 17% y el 22% de la compañía. La oferta, sin embargo, contó desde un inicio con un rosario de piedras en el camino. Primero, tuvo que obtener la autorización del consejo de ministros, que apuró al máximo el plazo para ello y solo dio luz verde con condiciones, como vetar la venta de activos, el cambio de sede social o la exclusión de Bolsa.

Después se enfrentó a la todopoderosa Criteria, el primer accionista de Naturgy, con un 26,7%. El holding financiero que pilota Isidro Fainé ya en mayo anunció que su idea, lejos de aprovechar la opa para vender, era reforzarse en el capital de la compañía hasta rozar el 30%. Y en septiembre, en el tiempo de descuento para que los accionistas decidiesen si acudir o no a la opa, reiteró su negativa a la oferta con un enfrentamiento abierto con IFM para preservar el dividendo.

Finalmente, el fondo australiano también tuvo que salvar la oposición del propio consejo de Criteria. Aunque consideraba el precio como "razonable", este órgano ponía en solfa las intenciones de IFM en materia de Gobierno Corporativo, por exigir dos consejeros sin alterar el número total.

El fondo se vio obligado a recular, rebajar el umbral mínimo de aceptación y asumir que iba a tener solo un 10% de Naturgy. Entonces cambió la estrategia. Desde ese momento, ha decidido retrasar la entrada en el consejo —para lo que necesita el visto bueno de o bien la junta de accionistas ordinaria que se celebrará en los próximos meses o bien de una extraordinaria que se convoque cuando lo solicite— y ha optado por reforzarse en el capital. Por el momento ha realizado dos adquisiciones de acciones en el mercado, por encima del precio de la opa, y cuenta ya con 12,04%.