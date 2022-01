Un arriesgado viaje con hongos mágicos

Eleusis, farmacéutica británica que intenta tratar la depresión utilizando el ingrediente activo de los hongos Funky, va a salir a Bolsa a través de la SPAC Silver Spike Acquisition Corp II. Aunque la firma considera que el mercado de los antidepresivos está valorado en 19.000 millones de euros, las recientes decepciones de empresas similares, como Compass Pathways, sugieren que el mercado no está acertando con la receta.

Los términos de la SPAC ofrecen señales de alarma. Para empezar, no hay financiación adicional. La operación parece depender de que los inversores no ejerzan sus derechos de reembolso, lo que puede ser difícil dado que Silver Spike cotiza por debajo de su precio de oferta, de 10 dólares. Además, el principal candidato a fármaco de la empresa aún no se ha probado en humanos. Si los ensayos fracasan o los resultados no son óptimos, es probable que la SPAC caiga en picado. Es alentador ver que se buscan curas novedosas para la depresión. Pero para los inversores puede ser un viaje arriesgado.

