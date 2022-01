S&P advierte que la deuda no se reducirá a partir de 2023 sin más reformas en pensiones

La agencia de calificación financiera Standard & Poor's no teme en absoluto por la financiación del Tesoro español este año, ni por el resto de los tesoros soberanos de la zona euro, ante el aumento de las rentabilidades de la deuda y de las menores compras de deuda del BCE. Pero sí ve cierto riesgo de que se estanque el objetivo de reducción del ratio de deuda soberana sobre el PIB español el año próximo "en ausencia de reformas estructurales", según ha explicado hoy en una presentación el responsable de rating soberano europeo de la agencia, Marco Mrsnik.

S&P concede a la deuda soberna española un rating de A, con perspectiva negativa. La próxima revisión será el 18 de marzo y si bien la agencia destaca aspectos positivos en la economía española -para la que este año prevé un crecimiento del 7% del PIB y un déficit público entorno al 5%, en línea con presupuestado por el Gobierno- también lanza advertencias sobre la falta de reformas estructurales y sobre cierto riesgo político.

"El escenario de fragmentación política complica la aprobación de los Presupuestos y afecta a la profundidad de las reformas!, ha señalado Mrsnik. En su opinión, la reforma laboral presentada por la ministra Yolanda Díaz, pendiente aún de aprobación parlamentaria, "tiene un enfoque positivo respecto a la rebaja de la temporalidad". "España tiene la tasa de paro más elevada de la zona euro, habrá que ver el efecto de las políticas activas de empleo", ha señalado.

Mucho más duro se ha mostrado con la reforma de las pensiones públicas planteada por el Ejecutivo. "Será insuficiente para su sostenibilidad dada la magnitud del cambio demográfico. No es estructural, retrasa las medidas necesarias ante un desafío irreversible. Y eso es reflejo de la situación política", ha apuntado. Es más, ha aludido a la problemática que supone que la media de edad de los votantes no deje de subir, lo que hace al electorado especialmente sensible ante cualquier reforma.

Respecto al coste de financiación para el Tesoro español, el experto ha destacado que "el BCE seguirá comprometido con unas condiciones de financiación favorables, no esperamos sorpresas que puedan perjudicar el crecimiento". Mrsnik prevé que el BCE sea "paciente" a la hora de subir tipos, momento que S&P espera para finales de 2023.