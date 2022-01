Cos pide un pacto de rentas para controlar la inflación

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado este jueves que el IPC español se mantendrá en tasas "relativamente elevadas" durante el primer semestre del año, para después ir reduciéndose, de forma que podría terminar el ejercicio 2022 "incluso por debajo del 2%".

En declaraciones a TVE, el gobernador ha insistido en que la inflación sigue teniendo un "componente transitorio" que "se irá diluyendo" a lo largo del año. Con todo, ha reiterado su demanda de un pacto de rentas para evitar una "espiral viciosa" de incremento de márgenes, precios y salarios, que "se retroalimenta" y que generará pérdidas de competitividad y de empleo. No obstante, ha reconocido que, hasta el momento, sí se está observando una moderación de los salarios, no sólo en España.

Ha explicado que las altas tasas de IPC actuales se deben a un efecto base (al comparar 2021 con 2020, año de pandemia); a los "cuellos de botella" que se han generado por el aumento "brusco" de la demanda tras el fin de las restricciones frente al Covid, y a los precios energéticos.

El gobernador ha señalado que el mencionado efecto base, puramente estadístico, desaparecerá cuando las comparaciones pasen a realizarse sobre 2021, mientras que los "cuellos de botella" se irán eliminando a medida en que la oferta se vaya ajustando a la demanda, sobre todo en la segunda parte del año.

Lo que más "incertidumbre" genera, ha reconocido, son los precios energéticos, aunque las previsiones de los mercados financieros apuntan a día de hoy a una "ligera reducción".

"Todo esto lo que nos hace pensar es que la inflación se mantendrá relativamente elevada en el primer semestre del año y luego, con posterioridad, empezará a reducirse. Podría acabar, en el caso español, por debajo del 2% incluso al finalizar el año", ha subrayado.

Sin embargo, ha advertido de que existen "dos riesgos" para esta evolución esperada de los precios: los derivados de los precios energéticos, que a su vez derivan de tensiones geopolíticas, y las dinámicas márgenes-salarios y cómo estos pueden acabar afectando a la inflación.

No espera que el BCE suba los tipos este año

Respecto a la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Cos ha subrayado que, a día hoy, con las condiciones actuales, incluidas las previsiones de inflación, "no es esperable un incremento de los tipos de interés en 2022".

El gobernador ha indicado que el objetivo de inflación del BCE es para el "medio plazo", pues aunque ésta se mantendrá elevada en 2022, la tendencia será a la baja y en el horizonte 2023-2024 volverá a situarse por debajo del 2%.

En cuanto a las proyecciones que presentó el Banco de España en diciembre, el gobernador ha explicado que la revisión al alza que hizo posteriormente el Instituto Nacional de Estadística (INE) del segundo y tercer trimestre del año pasado llevarían a una mejora de las proyecciones publicadas por el Banco de España para 2021 y 2022 si se incorporaran de forma automática, aunque sólo de unas "pocas décimas".

En todo caso, ha recordado que el Banco de España no publicará nuevas proyecciones hasta el mes de marzo. "Y entre medias van a pasar muchas cosas, así que la revisión final dependerá de la dirección que tomen esas cosas", ha añadido.

Aunque las previsiones sobre el crecimiento del PIB que ha realizado el Ejecutivo son "más optimistas" que las del Banco de España, el gobernador ha reiterado que los objetivos de déficit público del Gobierno son "alcanzables", tal y como demuestran las proyecciones de la institución, mejores que las del propio Ejecutivo.

En el caso del ejercicio 2021 esto es así, ha explicado, porque la recaudación fiscal "ha ido muy bien". "Y eso, junto con la evolución del gasto público nos hace pensar que el objetivo de déficit público del Gobierno pueda ser alcanzado e incluso pueda estar por debajo", ha afirmado.

Para 2022, Cos ha señalado que ocurre algo parecido. Aunque la previsión de crecimiento del Banco de España es menor a la del Gobierno, hay una previsión de incremento de la inversión pública muy importante, no sólo por los fondos europeos, que ayudará a cumplir el objetivo.

"La experiencia que tenemos es que la ejecución de la inversión pública se infraejecuta y con que la proporción de infraejecución sea similar a la observada en el pasado, de nuevo se puede concluir que el objetivo de déficit de 2022 también sería alcanzable", ha indicado.

Reforma laboral y de pensiones

Preguntado por su valoración sobre la reforma laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales, el gobernador ha señalado que antes hay que esperar a ver lo que sucede con el trámite parlamentario, "fundamental en cualquier democracia".

En lo que respecta a la reforma de pensiones, que vuelve a indiciar la subida de las pensiones al IPC, Hernández de Cos ha afirmado que era "políticamente inviable" no ligar las pensiones a la inflación. Lo que hay que asumir, ha dicho, es que eso conllevará un aumento del gasto y que se deben tomar medidas que compensen ese incremento. Hasta que no esté lista toda la reforma de pensiones (por ahora sólo se ha aprobado una parte), el gobernador cree que no se tendrá la fotografía completa que permita ver si la sostenibilidad del sistema está garantizada a futuro.