Cómo borrar capítulos y películas de tu iPad sin abrir las ‘apps’ de vídeo en ‘streaming’

Es una verdad (prácticamente) universal que da igual el espacio de almacenamiento que tengamos en un ordenador, móvil o tablet que es inevitable que con el paso del tiempo se nos quede corto. Al final, sí o sí, tendremos que estar liberando y quitando aplicaciones y otros contenidos para seguir llenándolo de cosas.

Los iPad, además, tienen el handicap de que las configuraciones más altas de almacenamiento son muy caras, por lo que es normal que nos decantemos por modelos de 64 y 128GB que pueden quedarse cortas si los llenamos de fotos, vídeos, capítulos de series, películas, documentales, animes, mangas, cómics... y lo que se tercie. Así que vamos a pasar la escoba.

Vamos a limpiar rápidamente

Además, con esa posibilidad de descargarnos las series y películas completas al dispositivo que ofrecen Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, Filmin, Prime Video, etc. terminamos por olvidarnos de borrar eso que ya hemos visto y el lío es, ya, morrocotudo. ¿Cómo podemos vaciar todo sin entrar una a una en cada aplicación? ¿Es obligatorio ir plataforma a plataforma? La respuesta es no.

Cómo liberar espacio en el iPad de series y películas descargadas.

iPadOS cuenta con una función desde hace relativamente poco por la que es capaz de identificar esos capítulos y películas y nos deja gestionarlo a través del menú de "Ajustes". Para conseguirlo simplemente debemos a esa configuración y más tarde a la función "General", a continuación tocar en "Almacenamiento del iPad" y esperar a que calcule todo lo que tenemos ocupado.

Si contáis con capítulos o películas descargadas de plataformas de streaming, os aparecerá la sección "Revisar videos descargados" que, dentro, nos separa por plataforma todo el contenido que tenemos bajado en el almacenamiento local. Ahora, solo hay que ir capítulos por capítulo, o película a película deslizando de derecha a izquierda hasta que se haga visible el botón rojo de "Eliminar". Confirmamos que queremos borrar ese contenido y así repetimos el proceso hasta dejar completamente limpia esa sección.

Obviamente, si alguno de esos contenidos no lo hemos visto todavía, podemos dejarlos ahí hasta que lo hagamos para, más tarde, retornar a esa misma sección de iPadOS para eliminarlo del todo. Y es que una de las ventajas de esta forma de liberar espacio no es ya solo que todos los contenidos de diferentes apps se concentran en un solo sitio, sino que del tirón podemos liberar decenas de gigas que estaban ocupadas. Así no hará falta borrar apps o juegos que, muchas veces, no requieren de tanto espacio como estos contenidos multimedia de las principales plataformas de streaming.