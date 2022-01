Lo nuevo de Teams es una función que convertirá tu móvil en un ‘walkie talkie’

A pesar de la revolución que han supuesto los teléfonos móviles en las últimas décadas, existen aparatos que se resisten a morir a pesar de haber sido superados por la tecnología. Y uno de ellos son los famosos walkie talkie que han servido para comunicar a personas dentro de un área determinada gracias a su capacidad para conectarse inalámbricamente.

Tanto es así que hasta Apple se acordó de ellos para sus Apple Watch, que ofrecen desde hace algunos años la función para comunicarnos a distancia con un contacto de una manera rápida y sencilla: simplemente pulsamos un enorme botón redondo en pantalla y hablamos para que la otra persona, sí o sí, escuche lo que le tenemos que decir.

Microsoft Teams se sube al carro

Hace escasas horas, Microsoft anunciaba en una publicación de su blog una interesante entrada en la que nos venía a anunciar la llegada de una función walkie talkie dentro de Teams, de tal forma que cuando queramos comunicarnos con alguien, simplemente tendremos que pulsar un botón para que nos escuche. Y pensaréis, ¿ya está, con eso vale?

Nueva función 'walkie talkie' de Teams. Microsoft

A diferencia de una llamada de voz, en la función walkie talkie no hay que esperar a que la otra persona acepte o descuelgue, sino que todo lo que le decimos se escucha directamente, como si estuviéramos sintonizando la misma frecuencia. Eso obliga a que el uso de esta nueva función se circunscriba a circunstancias laborales muy específicas donde no tenemos problemas en recibir este tipo de mensajes en cualquier momento: policía, bomberos, trabajadores de la sanidad, obreros de la construcción, etc.

Tanto es así que Microsoft ha desarrollado para los smartphones Zebra un acceso directo a un botón de hardware que hará las veces de intercomunicador de la función walkie talkie en Teams, para que los trabajadores que lleven uno de estos dispositivos puedan comunicarse rápidamente en caso de urgencia presionándolo para hablar. La otra alternativa es tocar en el acceso directo que aparece en pantalla (bien grande).

Además de en los móviles de Zebra Technologies, Microsoft ha anunciado que esta función de Teams está disponible para iPhone y iPad, por lo que ya podrán comunicarse entre ellos rápidamente y aprovechando la conexión de datos o wifi. "Con esta asociación, estamos entusiasmados de poder brindarles a los trabajadores de primera línea la capacidad de usar estos dispositivos para comunicarse, colaborar y mantenerse productivos sin problemas en cualquier condición", ha declarado Anders Gustafsson, director ejecutivo (CEO) de Zebra Technologies.