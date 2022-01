Cómo limitar el alcance de tus ‘estados’ de WhatsApp solo a ciertos contactos

Los estados de WhatsApp son el equivalente a las famosas stories de Instagram que nos permiten crear un contenido con fotos o vídeos y que al subirse se eliminan solas transcurridas 24 horas. Son como una especie de reflejo de lo que sentimos en ese instante y, como buenos sentimientos, caducan a las pocas horas de haberlos experimentado.

En el caso de WhatsApp se trata de un contenido que muchos usuarios no saben que existe y, mucho menos, que al publicarlos es posible crear un pequeño filtro para que no alcance a todos los contactos de nuestra agenda. Al fin y al cabo, entre todas esas personas hay familiares, amigos íntimos, otros simplemente conocidos e incluso compañeros de trabajo que, lo mismo, no queremos que vean todo lo que compartimos a través de la app de mensajería.

Vamos a limitar el alcance

Así las cosas, llega el momento de elegir quién, o quiénes, podrán acceder a esos estados que subimos cada pocos días y para ello nos tenemos que ir hasta WhatsApp y, una vez dentro, acceder a la "Configuración" de la aplicación. Será en ese menú donde tendremos que seleccionar la opción de "Cuenta" e inmediatamente después, hacer lo mismo con las opciones de "Privacidad" que veréis arriba del todo, en primer lugar.

Configura los estados de WhatsApp para que los vean solo tus amigos.

Una vez dentro veréis que WhatsApp se reserva un espacio para los "Estados", donde nos avanza el número de excepciones (excluidos en este caso) que tenemos activas. Como nunca antes hemos configurado ese menú, veremos que contamos con "0", así que toca entrar para marcar los límites de lo que podrán ver los contactos de nuestra agenda cuando realicemos alguna publicación nueva.

Dentro de ese último menú tendréis varias alternativas: "Mis contactos", "Mis contactos excepto..." y "Solo compartir con...". En el caso de la primera lo que subamos lo podrá ver cualquier usuario que tengamos registrado en nuestra agenda; para el segundo caso ya podemos marca una serie de excepciones para que no alcance al 100% y, en la última de las opciones, es evidente que podremos crear una especie de lista de distribución completamente libre generada a nuestro antojo, con los nombre de aquellos que sí podrán ver lo que publicamos. Ni qué decir tiene que si no te gusta el postureo más allá de tu círculo íntimo de confianza, crees una lista personalizada, ya que vas a tardar menos tiempo que si das vía libre a toda la agenda salvo pequeños casos que desactivas por si acaso.