¿Te han regalado un iPhone 13 por Navidad? Evita problemas limpiando la caché

Con el paso del tiempo, la caché puede llegar a ser un problema para el almacenamiento de nuestro dispositivo iPhone. Es por ello que revisar y borrar estos archivos que ocupan un espacio innecesario es importante. Eliminar la caché es un proceso sencillo y te vamos a enseñar a continuación cómo puedes hacerlo.

En primer lugar, ¿qué es la caché? Es un sistema de hardware o software que compone la memoria intermedia del dispositivo y que permite almacenar una serie de datos que podrán usarse en solicitudes próximas. Gracias a la caché las aplicaciones cargarán con más rapidez y mantendrán las operaciones que hayamos realizado la última vez que las utilizamos. Hasta aquí todo suena bien, pero tiene una parte negativa. Estos datos de caché se van a ir almacenando en nuestro dispositivo sin control y van a ocupar cada vez más espacio. Es por ello que es importante tener un cierto control e eliminar de vez en cuando esta memoria intermedia para evitar problemas mayores de almacenamiento.

Al final, la caché se acaba convirtiendo en “archivos basura” que no deberían estar ahí, porque no tienen una gran utilidad y ocupan un espacio muy valioso. A la larga, este tipo de archivos temporales no sirven para nada y son simplemente los restos de nuestro uso diario de las aplicaciones que poco a poco se van quedando anticuados y carecen de utilidad, por lo que es mejor eliminarlos. Los dispositivos de iPhone no disponen un sistema automático de mantenimiento de la caché por lo que debemos encargarnos de ella de forma manual.

Borrar la caché del navegador Safari

Safari es el navegador habitual de iPhone y iPad y se acaba convirtiendo en una de las mayores aplicaciones de almacenamiento de caché de nuestro dispositivo. Para eliminarla se puede recurrir a este procedimiento para borrar tanto la caché como el historial de búsqueda. Sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Accede a Ajustes y ve al apartado de Safari en la parte final de la lista.

Pulsa en la opción de ‘Borrar historial y datos de sitio web’.

Acepta el mensaje emergente para dar consentimiento de realizar esta acción.

Si no te interesa eliminar el historial hay una opción para eliminar solamente los datos de navegación. Es un proceso algo más complicado pero sólo tendrás que seguir estos pasos:

Entra nuevamente en los Ajustes del dispositivo y ve al apartado de ‘Safari’ casi al final de la lista.

Abajo del todo hay un apartado de ‘Avanzado’, pulsa en él y accede al botón de ‘Datos de sitios web’.

Comenzarán a cargar los datos almacenados y veremos la cantidad de caché que ha almacenado cada sitio web.

Finalmente, pulsa en ‘Eliminar todos los datos’.

Borrar el caché en apps de terceros

El navegador no es la única aplicación que genera archivos residuales en nuestro iPhone, hay apps de terceros que también pueden almacenar una importante cantidad de caché. Sin embargo el proceso es algo engorroso, puesto que eliminar el archivo residual de la caché supone eliminar la aplicación completa. Deberás seguir los siguientes pasos:

Accede al apartado de Ajustes y haz click en ‘General’.

Ve a la opción de ‘Almacenamiento del iPhone’.

Más abajo aparecerán todas las aplicaciones que tienes descargadas y cuánto ocupan.

Entra en la app de la que deseas eliminar el caché

Haz click en ‘Eliminar app’.

Con estos sencillos pasos lograrás eliminar los archivos temporales innecesarios de tu dispositivo y liberar un valioso espacio. Es recomendable realizar esta acción con cierta periodicidad para que tu terminal no tenga problemas de almacenamiento.