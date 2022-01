Apple, Microsoft y Google se afianzan como las empresas más grandes del mundo

El imperio de las tecnológicas estadounidenses se agranda. No hay duda de su dominio y la pandemia no ha hecho más que robustecer su preeminencia. Los datos de cierre de 2021 consolidan su liderazgo absoluto: las tres empresas con mayor valor bursátil del mundo son tecnológicas, Apple, Microsoft y Alphabet (Google). Y entre las diez primeras de la clasificación, siete son de ese sector. En 2021, la rivalidad ha podido estar entre qué tecnológica manda en la tabla, pero no en el tipo de negocio.

Con la irrupción del Covid, el poder de las grandes compañías (tecnológicas o no) ha ido a más. El valor conjunto de las diez primeras empresas del mundo a cierre de 2021 es de 13,35 billones de euros, lo que supone un aumento del 11,6% respecto a 2020. Esa cifra supera en más de 10 veces el PIB de España (1,28 billones a cierre de 2020).

Apple se mantiene al cierre de 2021 como la mayor cotizada del mundo, y lo consigue por segundo año consecutivo. El trono, que perdió durante un breve periodo en el mes de octubre a favor de Microsoft, lo logra gracias a una capitalización de 2,6 billones de euros. En el año, la acción del fabricante de iPhone ha subido un 36%, impulsada por el lanzamiento de nuevos terminales, como el iPhone 13, al tiempo que hacer crecer el negocio de servicios.

Su contendiente Microsoft finaliza el año como la segunda mayor empresa del mundo, con un valor de 2,3 billones de euros, tras ganar su acción un 55% de enero a diciembre. La empresa dirigida por Satya Nadella ha recibido el espaldarazo de los inversores, una vez más, gracias la buena marcha de los servicios en la nube.

Alphabet, matriz de Google, completa el trío de cabeza, con 1,7 billones de dólares de valoración y una subida del 67% en el ejercicio.

Solo las tres tecnológicas de cabeza cuentan con un valor conjunto de mercado de 6,6 billones de euros, más que el PIB de Alemania (3,4 billones de euros) y Francia (2,3 billones) juntos.

En cuarto lugar se sitúa Aramco. La petrolera saudí cuenta con una capitalización de 1,66 billones de euros y pierde dos puestos en el listado. El alza bursátil del 4,7% desluce frente a las de las tecnológicas, lo que le hace perder peso relativo.

Amazon (quinta en la clasificación), Meta (dueña de la red Facebook y sexta en la tabla), junto a Nvidia y la taiwanesa TSMC son las otras cuatro tecnológicas entre las diez primeras empresas. Amazon (1,5 billones de euros) y Meta (840.000 millones de euros) han registrado ganancias en el año del 3,9% en el caso de la plataforma de comercio electrónico y del 25,5% en el de la red social.

Destaca el avance de 15 puestos en el ranking del grupo de procesadores gráficos Nvidia, que se cuela en el top de las diez mayores empresas, con 664.000 millones de euros de valor. La estadounidense, que se ha visto beneficiada por el boom de la inteligencia artificial y las criptomonedas, acumula un alza del 130% en 2021. Por su parte, TSMC ha sido favorecida por el impulso de la industria de chips, lo que le ha llevado a cerrar 2021 en décimo lugar, con un alza del 18,1% en Bolsa y un valor de 510.000 millones de euros.

Entre las no tecnológicas, además de Aramco, solo Tesla y Berkshire Hathaway están en el top diez. El fabricante de vehículos eléctricos es séptimo en la clasificación (avanza dos puestos) y vale en Bolsa 965.000 millones de euros, mientras que el conglomerado del empresario Warren Buffett tiene una capitalización de 593.000 millones de dólares y ocupa el noveno lugar.

La cruzada de Pekín contra el poder de las tecnológicas le hace perder a China a sus representantes entre las diez mayores empresas. Las dos que tenía el año pasado, Tencent y Alibaba, han sido penalizadas en Bolsa por las restricciones y la presión ejercida por el Gobierno. Tencent se sitúa en el puesto 11 con un valor de 485.000 millones de euros (la acción baja un 21% en el año). Alibaba, que cae un 51,8%, desciende al puesto 28.

En el año de la vacuna del Covid, Pfizer escala 18 posiciones en el ranking, con 286.000 millones de euros de valor. Se coloca la número 27, con una revalorización en el año de un 62,6%. Por su parte, Johnson&Johnson se sitúa en el puesto 15 y un valor de 400.000 millones.

Empresas españolas

Entre las 100 mayores compañías del mundo no hay ninguna española. Hay que bajar hasta el puesto 160 para encontrar a la mayor compañía cotizada nacional, Inditex, que baja 23 puestos desde el 129 que ocupaba a cierre del año 2020. El valor en Bolsa asciende a unos 88.000 millones de euros tras subir un 11% en Bolsa en el ejercicio. Iberdrola (puesto número 231) y Banco Santander (lugar 327) completan la lista de las primeras empresas españolas por capitalización.