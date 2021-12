Pues sí, iOS 15.2 evita que Face ID deje de funcionar cuando cambias la pantalla del iPhone

Hace algunas semanas os contamos que Apple había vuelto a poner palos en las ruedas de los usuarios al impedir que pudieran cambiar la pantalla de sus iPhone 13 en servicios no autorizados. Y la forma de conseguirlo era añadiendo un componente al cable del panel que, si no se dejaba como viene montado de fábrica, desactivaba Face ID.

Como era de esperar, que se descubriera todo el pastel no parecía entrar en los planes de los de Cupertino por lo que rápidamente salieron (a través de fuentes interpuestas) a los medios avisando de que no nos preocupáramos, que en la siguiente revisión del sistema operativo iban a poner remedio. Eso tendría que ser con iOS 15.2 y por lo que afirman algunas fuentes, los norteamericanos han cumplido.

Face ID funciona a pesar del servicio técnico

Han sido los manitas de iFixit los que han comprobado que, efectivamente, la actualización de iOS 15.2 está funcionando como prometieron y que al cambiar la pantalla, sin necesidad de añadir ese componente extra sorpresa, el dispositivo es capaz de desbloquearse escaneando nuestra cara. Por lo que si tenéis un iPhone 13 en vuestras manos (cualquier modelo), recordad que ya no es una obligación tener que ir al servicio técnico oficial de Apple o, en su defecto, cualquier otro autorizado.

iPhone 13 con pantalla reparada. iFixit

Lo curioso de todo el tema es que la única mención que Apple hizo a este problema nunca fue oficial, sino a través de un entrecomillado atribuido a la empresa en las páginas de The Verge, por lo que es posible deducir que para los de Cupertino, no existió nunca ni un reconocimiento de este problema ante los usuarios, ni una posterior rectificación. Simplemente lo que antes no funcionaba ahora sí lo hace (casualmente desde la publicación de iOS 15.2).

Todo lo anterior ha provocado que la puntuación que iFixit asigna a los iPhone 13 de forma general, haya aumentado considerablemente hasta convertirse en un modelo que está dentro del segmento medio-alto, lo que resulta paradójico cuando hablamos de Apple, que suele tener la manía de buscar las cosquillas a los usuarios impidiendo que tengan la libertad de elegir servicio de reparación, sea oficial o no. Y si no, recordad el caso de las baterías, que al sustituirse dejaban de mostrar información sobre su salud dentro del menú específico de iOS.