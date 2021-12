Si usas Google Maps con CarPlay no actualices tu iPhone a iOS 15.2, ¿sabes por qué?

Son cada vez más los usuarios que tienen en sus coches un sistema operativo integrado, bien de Google, bien de Apple. En el caso de estos últimos, no tenemos más que conectar el iPhone inalámbricamente o a través de un cable Lightning, para llevar toda la actividad a la pantalla del vehículo. Así que se convierten en la mejor manera de circular de la forma más segura posible por calles y carreteras.

Pues bien, si eres de esos usuarios que lo primero que hacen es conectar el teléfono al sistema del coche, entonces debes saber que lo mismo no es buena idea actualizar tu iPhone a la versión 15.2 de iOS, ya que algunos usuarios están reportando problemas de funcionamiento con Google Maps y otras aplicaciones de navegación parecidas. Como es el caso de Waze, que también pertenece al paraguas de los de Mountain View.

El mapa se queda congelado

Tal y como han reportado algunos usuarios en los últimos días (recordad que la actualización llegó oficialmente el lunes 13 de diciembre) "iOS 15.2 parece estar causando nuevos problemas en CarPlay, y esta vez, no es solo una aplicación la que está siendo afectada". Tanto es así, que en el caso de la app de Google avisan de que "a veces se congela mientras da la orientación de navegación en CarPlay, y cuando se intenta forzar el cierre de la aplicación [en el teléfono] [...] todo vuelve a la normalidad".

Aplicación de mapas en un coche con CarPlay. Unsplash

Además de esos problemas esas informaciones hablan de que cuando "el iPhone entra en un estado de bloqueo, Google Maps simplemente se congela, lo que hace que la navegación ya no actualice la ubicación". Con esto sobre la mesa, y tratándose de errores que han aparecido a lo largo de este semana en dispositivos actualizados a 15.2, seguramente la mejor idea sea dejar para otro momento ese update, no sea que de verdad exista un error y Apple corra a cerrarlo con otro parche.

De momento, la única forma que han encontrado los usuarios para no sufrir esos errores es tener desbloqueado el iPhone con la aplicación que estamos usando en CarPlay en pantalla. Es decir, si llevamos Google Maps o Waze en el coche, mantenerla abierta en el teléfono para que no se congele ni deje de actualizar la ubicación. Solo así se mantiene la funcionalidad sin problemas. Si te ocurre lo mismo ya sabes lo que hacer, pero si no has instalado todavía iOS 15.2 entonces casi mejor esperar unos días hasta que Apple nos cuente oficialmente lo que está ocurriendo.