Las pernoctaciones hoteleras se quintuplican en noviembre pero siguen por debajo del nivel preCovid

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros subieron un 78,7% en los once primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020, en un contexto marcado por el impacto de la pandemia del coronavirus sobre el sector turístico.



Solo en el mes de noviembre las pernoctaciones en los hoteles españoles superaron los 14,8 millones, lo que supone multiplicar por más de cinco (+417%) las realizadas en el mismo mes de 2020, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España, que representaron el 40,7% del total de noviembre, superaron los 6 millones, mientras que las de los extranjeros sobrepasaron los 8,8 millones.



Si se compara el dato de noviembre de este año con el mismo mes de 2019, sin pandemia, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros muestran un descenso del 19%, debido tanto al retroceso de las pernoctaciones realizadas por extranjeros (-20,9%) como a las efectuadas por españoles (-16%).



La estancia media aumentó en noviembre un 14,1% respecto al mismo mes de 2020, situándose en 2,8 pernoctaciones por viajero. La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en el

24% en noviembre, lo que supone 41,2 puntos por encima de la registrada en el mismo mes de 2020, y 3,7 puntos más que la contabilizada el mes pasado.



Durante noviembre estuvieron abiertos en España 11.798 establecimientos hoteleros, un 43,4% más que en el mismo mes de 2020, lo que representa un 72,7% del total del directorio de establecimientos en este mes.



Canarias, Andalucía y Cataluña fueron los destinos principales del total de viajeros en España en noviembre, con el 33,6%, 14,7% y 12,3% del total de pernoctaciones, respectivamente. Los destinos principales de los viajeros residentes en España fueron Andalucía, Comunidad de Madrid

y Cataluña.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes fue Canarias, con un 51,1% del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos de los no residentes fueron Cataluña y Andalucía.



Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante noviembre (67,6%). Le siguió Comunidad de Madrid, con el 49,6%.



Por zonas turísticas, la Isla de La Gomera alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas (76,9%) y la mayor ocupación en fin de semana (80,1%). La Isla de Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones en noviembre, con 1.810.974.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana. Adeje presentó el mayor grado de ocupación por plazas (73,5%) y Las Palmas de Gran Canaria la mayor ocupación en fin de semana (74,7%).



Los viajeros procedentes de Alemania y Reino Unido concentraron el 20,7% y el 19,9%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en noviembre.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Países Bajos y Bélgica (los siguientes mercados emisores) supusieron el 9,0%, 4,9% y 4,6% del total, respectivamente.



La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 88,3 euros en noviembre, lo que supone un aumento del 38% respecto al mismo mes de 2020.



Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 48,3 euros, con una subida del 251,2%.



Por categorías, la facturación media fue de 192,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 93,1 euros para los de cuatro y de 66,6 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías fueron de 119,6, 57,4 y 37,1 euros, respectivamente.



El punto turístico con mayor ADR y mayor RevPAR fue Adeje, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 150,6 euros y unos ingresos por habitación disponible de 125 euros.