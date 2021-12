Rovi recibe la recomendación europea para su antipsicótico de investigación propia

Rovi puede sumar a su cartera un relevante medicamento de investigación propia en los próximos meses. El laboratorio madrileño informó este viernes a la CNMV que el Comité de Medicamentos de

Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado

la aprobación de Risperidona ISM para el tratamiento de la esquizofrenia.

En unos meses, la Comisión Europea debe ratificar la recomendación de uso del medicamento, que tendrá el nombre comercial de Okedi en Europa, y ofrecer la autorización definitiva para comercializarlo.

El laboratorio asegura que el Ejecutivo comunitario tiene en cuenta y suele seguir las recomendaciones de la EMA y, a partir de estas, emite su decisión final. La empresa espera en aproximadamente 60 días y su lanzamiento en Europa podría tener lugar en el segundo trimestre de 2022.

"Estamos muy satisfechos de recibir la recomendación favorable anunciada por el CHMP", destacó Juan López-Belmonte, presidente y consejero delegado de Rovi.

En lo que respecta a otros territorios, Rovi presentó la solicitud para la obtención de la autorización de comercialización del medicamento ante las autoridades sanitarias estadounidenses, la U.S. Food and Drug Administration (FDA), con fecha 24 de noviembre de 2020, y el expediente está actualmente bajo la revisión de la FDA.

En el caso de EE UU, Rovi espera la autorización para el tercer trimestre de 2022, después que recientemente retrasara el proceso a la espera que las autoridades americanas revisen la planta de producción del laboratorio. En EE UU, el tratamiento llevará el nombre comercial de Risvan.

Risperidona ISM es un antipsicótico inyectable de liberación prolongada desarrollado y patentado por la farmacéutica cotizada y controlada por la familia López-Belmonte. Se usará para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos para quienes se ha establecido la tolerabilidad y efectividad con risperidona oral, que, desde la primera inyección, proporciona niveles plasmáticos del medicamento de forma inmediata y sostenida, sin requerir dosis de carga ni suplementar con risperidona oral, según explica la compañía.

Rovi apunta que los eventos adversos notificados en el ensayo clínico con mayor frecuencia fueron el aumento de la prolactina en sangre (7,8%), dolor de cabeza (7,3%), hiperprolactinemia (5%) y aumento de peso (4,8%). No se registró información de seguridad relevante nueva ni inesperada.

La opinión positiva del CHMP se basa en los resultados positivos del estudio pivotal

PRISMA-3 sobre la eficacia y la seguridad de Risperidona ISM®en pacientes con

esquizofrenia1.Losresultadosobtenidosenesteestudiodemuestranquesehan

alcanzado con dos dosis distintas (de 75 mg y 100 mg, mensuales) los objetivos

preespecificadosenlasvariablesdeeficaciaprimariaysecundariaclaveparael

tratamiento de pacientes con exacerbación aguda de la esquizofrenia. La variable de

eficacia primaria, la puntuación total de la PANSS (diferencia media, IC del 95%),

mejoró significativamente desde el inicio hasta el día 85 con Risperidona ISM®75 y

100 mg, con diferencias ajustadas con placebo de -13,0 (-17,3 a -8,8; p <0,0001) y -

13,3(-17,6a-8,9;p<0,0001),respectivamente.Tambiénseobtuvieroncambios

medios significativamente mejorados para la variable secundaria clave, la puntuación

CGI-S, desde el inicio hasta el día 85, de Risperidona ISM®en comparación con

placebo,de-0,7(-1,0a-0,5;p<0,0001),paraambasdosis.Lamejoría

estadísticamente significativa para ambos resultados de eficacia se observó ya a los 8

correctamente la fase doble ciego, se les ofreció continuar en una fase de extensión a

largo plazo (12 meses), en la que el tratamiento con Risperidona ISM®(75 mg o 100

mg) se administró mensualmente de forma abierta. En esta fase abierta del estudio

también se incluyeron pacientes nuevos, clínicamente estables (pacientes “de novo”).

Elobjetivodelafasedeextensióndelestudioeracomprobarlaseguridad,

tolerabilidad y durabilidad del efecto de Risperidona ISM®a largo plazo2.

