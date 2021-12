Samsung renueva su tableta más barata con la nueva Galaxy Tab A8

La firma coreana Samsung acaba de presentar su nueva tableta de gama media, una de las más populares en su gama, y que llega con interesantes novedades. Porque mejora donde debe hacerlo uno de estos dispositivos, en su pantalla, y rendimiento. Esta nueva tableta de momento no ha desvelado su precio, pero es de esperar que se estrene con un coste similar al de sus predecesores, rondando los 250 euros. Una tableta que como vais a comprobar es realmente interesante a ese precio.

Así es la nueva tableta económica de Samsung

Como decimos, es una tableta que mejora en lo que más necesitamos en una tableta. Como su pantalla, que ahora es más grande, aunque la tableta conserve su tamaño original. Porque ahora la pantalla es de 10.5 pulgadas, con unos marcos mucho más delgados, que aumentan ratio respecto del frontal de la tableta hasta el 80%, con una relación de aspecto de 16:10. Además su resolución es algo más elevada que el Full HD tradicional, por lo que vamos a disfrutar de contenidos de calidad visualmente.

Samsung

Una tableta que llega con un procesador de ocho núcleos, y está acompañado de memoria RAM de 3GB o 4GB, así como de un almacenamiento interno de 32GB, 64GB o 128GB por primera vez en esta gama. En todos los casos ampliable mediante tarjetas microSD. Pero hay mucho más, como un aspecto multimedia destacado, con nada menos que cuatro altavoces estéreo, que además pueden reproducir sonido Dolby Atmos, por lo que la experiencia con contenidos multimedia es la mejor posible en una tableta de este tipo.

Samsung

Su cámara de fotos tiene un sensor de 8 megapíxeles detrás y otro de 5 megapíxeles delante, dentro de lo que podemos esperar de una tableta de esta gama actualmente. La autonomía es suficiente para un día entero de uso intensivo, gracias a su batería de 7040mAh y una carga rápida de 15W. Una tableta que llega con Android 11 bajo la capa de personalización One UI 3.0 de la firma coreana, y que se actualizará en unos meses a la versión 12 del sistema operativo de Google.

Además, gracias a Samsung TV Plus vamos a poder disfrutar de más de 160 canales repletos de contenidos gratuitos, listos para disfrutar con la mejor calidad en esta tableta. De momento no tiene fecha de lanzamiento en España, pero no debería hacerse mucho de rogar. El precio, como decíamos, superará por poco los 200 euros.