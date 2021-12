Museletter, el servicio de Google que acaba de batir un triste récord para la compañía

Todos conocemos el poco apego que Google tiene por algunas de sus criaturas. Servicios que pone en marcha con mucha fanfarria pero que a medida que pasan los años, e incluso los meses, van perdiendo fuelle hasta que llega un día en el que deciden que lo cierran. Pues bien, Museletter no pasará a la historia por ser el de más éxito, o el más querido por los usuarios sino por haber batido un funesto récord de los de Mountain View.

Y es que el famoso Área 120, un departamento de Google especializado en lanzar las ideas más peregrinas al mercado, ha decidido poner fin a Museletter apenas tres meses después de su lanzamiento el pasado 14 de septiembre, por lo que se convierte en la apuesta más efímera de los norteamericanos desde que existen registros oficiales.

Visto y no visto en nuestro móviles

Ha sido a lo largo de las últimas horas cuando los (pocos) usuarios de Museletter han comenzado a recibir un correo electrónico de Google donde les vienen a informar del cierre inminente del servicio, dando por hecho que el éxito de este experimento no ha sido el esperado. Lo que les ha llevado a plantearse seriamente que el mejor destino de esta aplicación era acabar con ella cuanto antes.

Museletter en un smartphone Android. Google

En la carta que han publicado desde Museletter, Google (o mejor dicho, los miembros del Área 120) destaca que "desafortunadamente este experimento está llegando a su fin. Museletter se cerrará el 20 de diciembre de 2021, cuando desactivaremos el sitio web y eliminaremos los datos limitados que tenemos (como esta lista de correo electrónico). No es necesario que realice ninguna acción. No activamos nuestras herramientas de creación de contenido para el público, por lo que no hay datos de usuario para exportar".

Aun así, no cierran las puertas a que en un futuro vuelva ya que irán informando de "los esfuerzos futuros de Google en este terreno y en otros", suponemos, que parecidos. Hay que recordar que Museletter fue vendido (de cara a los usuarios) como un lugar en el que publicar sus contenidos a modo de newsletter visitable, o documentos y presentaciones por las que se podía llegar a cobrar una cantidad todos los meses a modo de suscripción. Su concepto se vendió como una herramienta de marketing para negocios, pequeños comercios, prestadores de servicios, etc. Por desgracia parece que todos esos intentos no han servido de nada y antes de seguir invirtiendo dinero y esfuerzo, han preferido dedicarse a otra cosa más provechosa dentro de Google.