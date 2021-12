Programa tus vídeos de TikTok para que se publiquen cuando tú quieras

En la actualidad, TikTok es una de las aplicaciones más populares, y cada día son más los usuarios que se suman a esta red social. Son muchas las personas que con sus originales vídeos, han logrado un gran reconocimiento, aunque la propia app ha puesto muchas herramientas a su disposición para lograrlo, y es por ello que tiene un gran éxito. Y hay un secreto que puede que desconozcas a la hora de tratar que tus vídeos se hagan virales, y es programar tus vídeos de TikTok.

Puede parecer algo demasiado sencillo y que no tenga un gran misterio para lograr tu objetivo, pero programar tus vídeos de TikTok puede venirte de maravilla para alcanzar tu objetivo y ganas popularidad en la famosa red social. Eso sí, hay algo que debes saber, y es que esta función no la vas a encontrar en la propia aplicación, sino que vas a tener que recurrir a apps de terceros.

Publica tus vídeos de TikTok a la hora que te apetezca con esta app

Puede que si no conoces TikTok demasiado bien, no conozcas la razón por la cual deberías publicar tus vídeos a ciertas horas, en lugar de sencillamente grabar tu vídeo y publicarlo cuando lo tengas listo. Aunque no se trata de algo que debes hacer sí o sí, es realmente una ayuda que no te vendrá nada mal para mejorar tu perfil.

Es más, los más grandes influencers siempre llevan a cabo este método, a pesar de contar con una gran comunidad detrás, es un hábito que no han abandonado. Estos realizan sus vídeos, y los publican a las horas más recomendadas, de forma que no tienen que estar pendientes de hacerlo ellos mismos. Al programar tus vídeos para determinada hora, lo que estás haciendo es subirlo cuando más tráfico de usuarios hay, por lo que aumentan las probabilidades de que los vean más personas.

Si te decides y quieres probar suerte programando tu contenido, te vamos a dejar con una de las apps más recomendadas, de forma que no tengas que preocuparte a la hora de publicar.

Crowdfire, la app perfecta para programar tus vídeos de TikTok

Esta aplicación con la que programar tus vídeos de TikTok está disponible en la App Store, y en su versión gratuita, puedes realizar hasta diez publicaciones a la vez. En el caso de que quieras subir más contenido, vas a tener que recurrir a la versión premium de la app.

Se trata de una herramienta bastante completa, ya que como podrás comprobar una vez que la hayas instalado, en su interfaz tienes disponibles muchas funciones. No solo te permitirá programar tus vídeos de TikTok, también cuenta con un feed repleto de otras publicaciones, y estas son de la temática que tú elijas.

Y programar los vídeos no es una tarea complicada, pues al abrir la app, tendrás el botón en la parte inferior derecha, el cual se presenta en forma de calendario, y es donde podrás realizar la programación. Eso sí, primero tienes que conectar tu perfil de TikTok poniendo tu nick. Una vez estén conectas las aplicaciones y hayas ido al menú de programación, selecciona “Compose a New Post” para así subir tus vídeos, ahora añade la descripción de este y por último, la hora a la que quieres que se publique.

Descargar Crowdfire en tu iPhone

Descargar Crowdfire en tu Android