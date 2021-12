¿WhatsApp ha dejado de funcionar en tu iPhone? Esto es lo que está ocurriendo

Hace escasamente 24 horas Apple liberaba iOS 15.2 y con ella una buena cantidad de cambios que no solo corrigen errores sino que añaden nuevas funciones al sistema operativo. Pues bien, justo desde ese mismo instante, lo que en un principio fue un pequeño rumor, ahora se está convirtiendo en algo más relevante si tenemos en cuenta la cantidad de mensajes que están publicando en Twitter usuarios que han visto cómo su WhatsApp dejaba de funcionar.

Y no se trata de un problema menor, con cierres esporádicos de la app o controles que no van. Lo que están reportando esos damnificados es que WhatsApp directamente no se abre y no pueden acceder al timeline de chats y grupos en los que participan. Lo que viene a ser un enorme problema porque de momento ni Facebook ni Apple (que parecen los principales responsables) no han dicho nada al respecto.

Bloqueo instantáneo de WhatsApp

Quiénes están sufriendo este problema tienen en común que sus smartphones son iPhone y se da la casualidad de que algunos testers vía TestFlight de las versiones beta están reportando problemas similares. Lo que viene a indicar que todo podría partir de algún problema dentro de la propia aplicación que no está llevando demasiado los últimos cambios de iOS que han lanzado los de Cupertino. Esa es la teoría, porque lo cierto es que este tipo de errores se vienen sucediendo a lo largo de los últimos días, antes incluso de esa actualización 15.2.

#WhatsApp WhatsApp is just crashing on my phone. Anyone else experiencing the same issue? pic.twitter.com/c48M3RMgOQ — maluki muthusi (@MalukiMuthusi) December 14, 2021

Estos problemas no parecen tener un patrón concreto ya que no está ocurriendo de forma generalizada por lo que podría tratarse a un problema vinculado a una configuración específica o la presencia de alguna aplicación que no permite a WhatsApp abrirse de manera correcta. También podrían verse involucrados servicios que trabajan en segundo plano y que estarían entorpeciendo el inicio de la app a los que están reportando incidencias en el servicio.

Sea como fuere, de momento ni Apple ni Facebook han alertado de cómo podemos evitar este problema y a qué se debe. Si estás padeciendo estos errores, te recomendamos estar atentos a las noticias que se van publicando en los perfiles oficiales de WhatsApp en redes sociales, por si se pubica algún update que te devuelva la actividad en la aplicación de mensajería. Si no te está ocurriendo, recuerda que, de momento, parece que la llegada de iOS 15.2 no está teniendo nada que ver (o eso parece).