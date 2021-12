Twitter activa los subtítulos automáticos en los vídeos que se suban a la red social

Los subtítulos son algo que ya tenemos todos disponible en muchas plataformas. Textos que se generan de forma automática y que nos ayudan, sobre todo, a entender lo que dicen en contenidos pensados para otros idiomas. Twitter, por su parte, deja desde hace algunos meses adjuntar archivos SRT para los creadores que quieren compartir en la red social sus piezas aunque ahora los norteamericanos han decidido ir un paso más allá.

Se trata de una función que de forma automática, es capaz de generar los subtítulos en cualquier contenido de vídeo publicado en la plataforma, de tal manera que podremos activarlos o desactivarlos a nuestro antojo y dependiendo de la falta que nos hagan. Tanto en el caso de nuestro propio idioma, como de cualquier otro en los que comienza a estar disponible para la comunidad.

Listo para "la mayoría" de idiomas

Como os decimos, Twitter ya experimentó con subtítulos hace tiempo pero siempre a través de los famosos archivos SRT (SubRip) que contienen el texto que más tarde aparece como un subtítulo en el vídeo que comparte el mismo nombre. Ahora lo que hacen los norteamericanos es asemejarse más a YouTube, de tal forma que al activar la función, es la propia plataforma la que escucha lo que se dice y lo va escribiendo en pantalla.

Estos subtítulos, además, no llegarán de forma escalonada a todas las aplicaciones y versiones sino que ya lo están haciendo de golpe. Twitter ha decidido que tanto las aplicaciones de iOS como de Android, amén de la versión a través de navegadores, ofrezcan esta posibilidad de subtitulado automático para "la mayoría de los idiomas" de todos los contenidos que se suban a partir de ahora a la red social.

Esta puntualización es importante porque todo lo que se haya compartido a través de Twitter en las fechas anteriores a la llegada de estos subtítulos automáticos no podrán contar con ellos por razones evidentes, ya que la herramienta no estaba disponible en el momento de su subida. Ahora bien, como podemos esperar que algunos subtítulos no sean especialmente precisos ante determinadas frases o palabras, los usuarios contaremos con una herramienta para mejorarlos, ya que será posible reportar estas incidencias a la red social. Así hacemos el trabajo a la inteligencia, algoritmo o lo que sea que se encargue de ese subtitulado automático en los vídeos de Twitter.