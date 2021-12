WhatsApp dejará borrar mensajes de otros usuarios, pero solo en un único caso, ¿cuál?

WhatsApp es una aplicación bastante inamovible en lo que a ciertas convicciones se refiere. Y la de imprimir nuestras palabras en piedra es una de ellas, ya que de momento se mantiene firme en impedirnos editar un mensaje ya publicado. Así que solo nos queda, o dejarlo como está, con sus errores ortográficos o de concepto, o borrarlo para que no lo lea nadie más y volver a subir otro mejor enfocado.

Para realizar ese borrado simplemente hay que elegir el mensaje que vamos a eliminar y, si estamos dentro del periodo de gracia, decirle a WhatsApp que lo haga desaparecer del chat de todos los usuarios. Algo que dejará un aviso de que alguien ha eliminado algo. Pues bien, esa acción que solo podemos llevarla a cabo cada uno con lo que subimos, podría tener una excepción en los próximos meses.

El administrador se convierte en moderador

Lo que WhatsApp está preparando es una función por la que no solo el usuario responsable de un mensaje podrá eliminarlo, sino que el propio administrador del grupo tendrá potestad para hacerlo cuando y cómo quiera. De esta manera, esa figura que solo tenía roles administrativos y de gestión dentro del grupo, pasa a convertirse en una especie de moderador de foro, que vigila que nadie se sobrepase o mande un texto ofensivo que pueda ser considerado como no adecuado.

Nuevas funciones de borrado para todos. WABetaInfo

Ha sido en la versión 2.22.1.1 de la beta de WhatsApp para Android donde ha sido avistada esa nueva opción, a través de un mensaje borrado donde puede leerse que ha sido "eliminado por el administrador" (this was removed by an admin), a diferencia de las alertas que recibimos actualmente y que vienen a indicarnos que nosotros somos los que hemos eliminado una publicación nuestra.

En la prueba publicada por WABetAInfo queda claro el sistema de funcionamiento de ese nuevo papel administrado-moderador, que recae sobre todos los que aparecen como titulares dentro del grupo. Ni qué decir tiene que este cambio es importantísimo, ya que a partir de ahora tendremos que seleccionar con mucho tino a quién nombramos de administrador, ya que esa capacidad de borrar mensajes puede ser un punto de fricción en caso de que se utilice de forma discrecional y sin unas normas claras y definidas.

Como siempre ocurre con estas actualizaciones de WhatsApp, tendremos que esperar todavía unas semanas hasta que llegue oficialmente a la aplicación. Será entonces cuando veamos si desde la app siguen dejando que nombremos a tantos administradores como miembros hay en un grupo o sin definirán un nuevo tope máximo.