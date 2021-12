Apple se rinde: adiós a una de las funciones más esperadas de macOS, ¿hasta cuándo?

Fue, seguramente, una de las funciones más sorprendentes de la WWDC celebrada el pasado mes de junio. Un Universal Control que nos permitía utilizar un MacBook, un iMac o un iPad como si sus pantallas fueran un escritorio único por el que podíamos viajar de una pantalla a otra con el mismo ratón o teclado. Una opción que parecía magia y que iba a llegar con el lanzamiento de macOS Monterey.

Por desgracia, ya en los primeros días del nuevo sistema operativo quedó claro que Universal Control no estaría disponible, pero nadie apostaba a que no lo hiciera antes de acabar 2021. El problema es que la última noticia que hemos recibido, oficial de Apple, no apunta en la dirección de una disponibilidad inmediata, sino más bien al contrario: tendremos que esperar hasta el año que viene... de momento.

Universal Control sigue los pasos de la AirPower

Hasta nueva orden, este control universal de los dispositivos de Apple pasa a formar parte del panteón de las ideas que los de Cupertino anunciaron una vez y luego nunca más se supo. Es el caso de la base de carga, que oficialmente está cancelada a pesar de los últimos rumores que apuntan a una posible vuelta. Con este Universal Control ocurre lo mismo: los norteamericanos han anunciado oficialmente que se retrasa, ¿pero hasta cuándo?

De momento, Apple ha recurrido a la estrategia clementista del "patapúm p'arriba" y en la página de características de macOS Monterey han colocado debajo de la descripción de este Universal Control una pequeña llamada que indica que lo tendremos "Disponible esta primavera". Es decir, para los meses de abril, mayo o junio aproximadamente. Prácticamente cuando se celebre la siguiente WWDC de 2022 y tengamos los detalles de la siguiente versión del sistema operativo para ordenadores Mac.

Aviso oficial de Apple del retraso de Universal Control. Apple

Ahora bien, veremos si finalmente se cumplen estos nuevos plazos y de verdad tendremos el control universal disponible para cuando están anunciando en la página web, o si volvemos a encontrarnos con un nuevo caso AirPower donde a los de Tim Cook les costó Dios y ayuda terminar reconociendo que los objetivos que anunciaron no se podrán cumplir tal y como los anunciaron.

Eso significaría, en el caso de Universal Control, o una cancelación completa de la función hasta nueva orden, o un cambio con limitaciones en ese modo de funcionar que, visto en el vídeo que tenéis más arriba, huele más a pequeño teatrillo que a una demo realmente operativa. ¿O tal vez no?