Netflix añade la función más esperada en tu Smart TV. ¿Cuál es?

No cabe duda de que Netflix es una de las plataformas de contenido bajo demanda de mayor popularidad en el mundo, y por supuesto, también en España. La principal razón por la que ha logrado este éxito la tenemos en su amplia lista de opciones, entre las que se encuentran muchos títulos originales.

Si utilizas Netflix de forma habitual, sabrás que en el menú principal, tienes varias listas, y entre ellas tienes el contenido que has visto y el que estás viendo. Por si no lo sabías, lo cierto es que tienes la posibilidad de ocultar esta información si no quieres verla en tu Smart TV, una opción que no estaba disponible en este dispositivo hasta ahora.

Todo suscriptor de Netflix puede eliminar el contenido de la lista llamada “Seguir viendo” en todos los dispositivos si lo desea, y ahora también lo puedes hacer en su televisión inteligente de una forma muy sencilla.

Eliminar un título de la fila “Seguir viendo” de Netflix ya se puede hacer desde tu Smart TV

ampliar foto Smart TV con Netflix Unplash

No se trata de una función que haya llegado como algo novedoso, pues es algo que ya se podía ejecutar en la web y en dispositivos móviles, por lo que había usuarios clamando tener esta opción en su Smart TV. Parece ser que estas peticiones se han tenido en cuenta, y ahora ya contamos con la posibilidad de eliminar los títulos de películas y series de la lista “Seguir viendo” en la televisión.

Si quieres poder eliminar un título, lo único que vas a tener que hacer es pulsar sobre el título en particular, y elegir “Eliminar de seguir viendo” de las opciones que te aparecerán. En el caso de que cambies de opinión, no te preocupes, pues puedes deshacer tu acción pulsando en el botón de la flecha hacia atrás.

La directora de Innovación de Producto de Netflix, Christine Doig-Cardet, explicó en una publicación del blog de Netflix que: “Ya sea que esté eliminando una nueva selección que no está sintiendo, un viejo favorito que ha vuelto a ver demasiadas veces o Marie Kondo en toda su fila, este nuevo botón le permite mantener constantemente su fila “Seguir viendo” fresca y llena de los programas y películas que no puedes esperar para ver”.

Añadió además que: “Esta función ya está disponible tanto en la web como en los dispositivos móviles, y estamos entusiasmados de extender esta capacidad a la televisión. Siempre estamos trabajando para mejorar la experiencia de Netflix para que nuestro servicio sea rápido y fácil de usar”.

Una cosa que debes saber es que, aunque elimines títulos de la lista “Seguir viendo”, estos no desaparecen del historial. En realidad siguen apareciendo después de haberlos eliminado de la fila de contenidos que estabas viendo. Claro que si quieres que desaparezca por completo, también puedes ir al historial para ver qué hay en este y borrarlo de Netflix.

Cada uno de los perfiles que tengas creados en la cuenta de Netflix tiene su propio historial. Por lo tanto, cada lista es independiente a las demás, así que al hacer cualquier cambio en tu historial, no estarás causando ningún cambio en los demás, a menos que compartas tu perfil con alguien más.

Y esto no es todo, Netflix también te ofrece la opción de acceder a las estadísticas de visionado para así poder ver cada uno de los detalles de tu forma de uso de la plataforma VOD mediante una extensión que está disponible para usuarios con Google Chrome con la cual saber más del contenido que ves en Netflix.

Por último, destacar que está siendo un despliegue escalonado por lo que, si no cuentas con esta función, solo tendrás que esperar unos días.