Cómo grabar vídeos en TikTok sin pulsar ningún botón

No cabe duda de que, a día de hoy, TikTok es una de las plataformas más populares. Es por ello que se ha convertido en la gran rival de las redes sociales más exitosas, Instagram y Facebook. A pesar de que estas han tratado de competir con la popular aplicación, no han conseguido que esta desaparezca.

Y no solo eso, sino que no deja de crecer, pues gracias a todo lo que ofrece, los usuarios no se cansan de su uso diario. Si eres un amante de esta red social musical, que sepas que ahora puedes grabar vídeos en TikTok sin pulsar un solo botón.

Si ya llevas tiempo usando esta aplicación, conocerás más o menos su dinámica. Lo mejor es que en su Para ti, tienes una gran cantidad de contenido del que poder disfrutar e incluso tomar ideas si quieres hacer tus propios vídeos en TikTok.

Antes de empezar, es una buena idea que revises los perfiles más populares, y que investigues y hagas pruebas con los muchos filtros y demás herramientas que tiene la app. Decir que las transiciones bien hechas tienen siempre un gran éxito, aunque si no es lo que te gusta, más vale que te dediques a hacer vídeos en los que muestres tu auténtico talento.

Graba tus vídeos de TikTok de forma más cómoda con este truco

De lo que no cabe duda, es de que tienes que exprimir TikTok al máximo, y si en alguna ocasión quieres grabar estando solo, que sepas que puedes hacer sin siquiera preocuparte de tener que pulsar un botón.

Por si no lo sabías, es una función que está a tu alcance, y que si te interesa, te vamos a explicar a continuación. Como sabrás, al grabar un vídeo en TikTok, lo normal es dejar pulsado tu dedo sobre el botón de grabar, y cuando lo sueltas, la grabación se detiene, de forma que puedes finalizarlo, cambiar de posición o lo que necesites. Pues si quieres hacer un vídeo sin tener el móvil en la mano pulsando el botón, que sepas que vas a poder hacerlo. ¿Cómo? Pues iniciando una grabación automática para así usar el manos libres. A continuación te dejamos con los pasos para ello:

Abre TikTok y pulsa en el botón + para comenzar a crear.

Entre las opciones del menú de la derecha, selecciona el icono del reloj.

Al pulsarlo, selecciona la opción cuenta atrás.

Ahora aparecerá una barra de tiempo, en la que vas a tener que elegir lo que quieres que dure el vídeo, y a continuación pulsa en Empezar a grabar.

Hecho esto comenzará la cuenta atrás y al terminar empezará a grabar de forma automática con el tiempo que le hayas indicado.

Se acabó grabar con la cámara del teléfono y luego batallar para encajar el audio, o tener que pedir ayuda a alguien más para grabar vídeos en TikTok.