WhatsApp ha decidido ocultarte información relevante de algunos chats, ¿sabes por qué?

WhatsApp ha iniciado, como otras muchas aplicaciones, un camino que parece sin retorno alrededor de la privacidad y la protección de los datos de los usuarios, al menos en aquellos aspectos en los que puede influir, que son los que muestran información a todos aquellos contactos que no tenemos en nuestra agenda. Sin reparar en la configuración que tengamos marcada dentro de la app.

Hay que recordad que WhatsApp tiene opciones para ocultar nuestra foto o información de perfil, así como para decirle a otros usuarios cuál fue la última hora a la que nos conectamos. Ahora, desde Meta (¿o era Facebook?), han querido actuar ellos y no dejar que sean los usuarios los que tengan que navegar por los menús, eligiendo ellos mismos qué podemos ver y qué no de un contacto que no tenemos en la agenda.

Restricciones en lo que vemos

Además, la irrupción de las empresas a través de WhatsApp Business ha provocado que ese intento por proteger a los usuarios sea mayor, ya que cerrando por defecto el acceso a algunos datos es posible evitar que algunas empresas se sobrepasen a la hora de atosigar a sus potenciales clientes. Es por eso que desde hace pocas fechas, ya no pueden ver si estamos en línea o no, así como nuestras fotos de perfil, información de contacto, etc. Es más, gracias a esta medida, se cierra el agujero de la Play Store de Android, donde existen aplicaciones capaces de obtener y recopilar ese tipo de datos, por lo que suponen un gran problema para la plataforma.

Mensaje de soporte de WhatsApp. WABetaInfo

Ha sido a través de un mensaje del propio soporte de WhatsApp, que publica WABetAInfo, donde se ha conocido la razón de esta medida tomada por la aplicación, y que tiene que ver con ese celo del que os hablábamos de ir preparando el terreno para lo que se avecina, que no es otra cosa que un ecosistema donde conviviremos con chats tanto personales como profesionales y de negocios que quieren vendernos cualquier producto o servicio.

De esta forma, si al acceder a chats de algunos contactos con los que ya habéis conversado en los últimos meses comprobáis que alguna información no os aparece, se debe a esas nuevas medidas adoptadas por los norteamericanos en los últimos días y que van a hacer un poco más segura nuestra relación con esos actores que están aterrizando en la aplicación. Y es que nunca está de más pecar de prudentes en la protección ante potenciales abusos.