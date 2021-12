Reino Unido concede 23 licencias de pesca a la UE, que espera obtener 7 más

El Reino Unido concedió este sábado 18 licencias para buques de sustitución de la Unión Europea en sus aguas territoriales y otras cinco para buques que faenen en las aguas de la isla de Jersey, informó la Comisión Europea.



Ambas partes seguirán manteniendo además consultas técnicas con el fin de obtener licencias para otros siete buques de sustitución europeos antes del final del lunes, añadió la institución en un comunicado.



Con las licencias concedidas este sábado, ya son 83 los buques adicionales que han recibido permiso para sus actividades pesqueras en las aguas del Reino Unido.



Este viernes a media noche terminaba el plazo que se habían fijado Londres y Bruselas para concluir sus negociaciones sobre las licencias de pesca en aguas británicas para buques europeos tras la salida del país del bloque comunitario, que ha generado un enfrentamiento entre Francia y el Reino Unido.



El Gobierno francés había advertido ayer mismo de que si Londres no le concedía las licencias pendientes dentro de plazo, pediría a la UE iniciar un contencioso jurídico contra el Reino Unido que podría llevar a represalias, por ejemplo, con medidas de tipo aduanero.



El Ejecutivo comunitario consideró que la decisión adoptada hoy por Londres es "un paso importante en un largo proceso que busca la implementación total del Acuerdo Comercial y de Cooperación" que firmaron la UE y el Reino Unido en diciembre de 2020, pero recordó que hay barcos que han pedido acceso a las aguas británicas que aún no han recibido licencia.



"La Comisión Europea continuará trabajando, junto con Francia, para garantizar la total implementación del Acuerdo Comercial y de cooperación y examinará las circunstancias legales que rodeen a cada licencia solicitada que no se haya concedido", añadió la institución.



Francia ha obtenido algo más de 1.000 licencias para que sus pescadores puedan faenar en aguas británicas, pero reclama un centenar más a las que considera que tiene derecho en virtud de los acuerdos del Brexit.



El Reino Unido y dependencias de la Corona británica como la isla de Jersey, en el canal de la Mancha, han denegado permisos a algunas embarcaciones francesas que no han podido demostrar que ya faenaban en esa zona antes de la salida británica de la UE.



La decisión de Londres de dar hoy 23 licencias llega en vísperas de que los ministros de Pesca de la UE se reúnan mañana para decidir sobre las cuotas pesqueras en 2022, aunque sobre la mesa no estará la distribución de la actividad en las aguas que comparten con el Reino Unido.