AppleCare+ te dará una segunda oportunidad cuando repares tu dispositivo, ¿cómo?

AppleCare es el nombre que Apple le da al sistema de soporte de todos sus dispositivos. Es como han decidido llamar a su periodo de garantía que es obligatorio por ley y que nos permite tener una cobertura ante cualquier problema de hardware que se pueda producir y que no sea culpa exclusivamente nuestra: un componente defectuoso, un montaje deficiente... cosas así.

Apple, de todas formas, ofrece un servicio (de pago) extra que es la versión plus, es decir, ese AppleCare+ que extiende las garantías y los periodos de vigencia y que podemos contratar hasta 60 días después de adquirido el nuevo iPhone, iPad, Mac, etc. Así que se convierte en una buena alternativa si deseamos tener un mejor respaldo al margen del que la ley obliga a los de Cupertino en cada país.

Nueva oferta de AppleCare+

Así las cosas, desde Apple han visto la posibilidad de que los usuarios que hayan enviado a reparar alguno de sus dispositivos, sean elegibles para formar parte del programa AppleCare+, de tal forma que también en esos casos los usuarios podrán adquirir uno de estos planes para proteger su recién arreglado iPhone, Mac, etc., aunque hayan superado los dos meses de gracia iniciales en los que podemos acogernos.

KEVIN COOMBS REUTERS

Eso sí, la condición que imponen desde Apple es que ese dispositivo se haya adquirido dentro del último año para poder contratar un plan AppleCare+ o, de lo contrario, no lo tendremos disponible para adquirir. Esto se debe, seguramente, a que solo tras pasar por las manos de los norteamericanos es cuando de verdad pueden confirmar la idoneidad de ese ordenador o smartphone para ser elegible como un nuevo miembro de ese AppleCare+ que, no olvidemos, contempla supuestos más interesantes.

En el caso de los iPhone, por ejemplo, se trata de "un seguro que te ofrece asistencia técnica de expertos y cobertura de hardware, incluidas un mínimo de dos incidencias por daños accidentales cada 12 meses, cada una sujeta a un cargo por servicio de 29 € para daños en la pantalla o el vidrio trasero, o de 99 € para otro tipo de daños. La cobertura comienza en la fecha de contratación de AppleCare+".

De esta forma, ya no hacer falta sacar un nuevo dispositivo de su caja y haberlo comprado hace pocos días para que AppleCare+ se aplique, ya que con este nuevo plan tu smartphone y ordenador quedará sujeto a esas nuevas condiciones mientras no haya cumplido su primer año de vida. Algo que no está del todo mal.