Este fue el Xiaomi más vendido en el Black Friday

El Black Friday llegó cargado de ofertas de todo tipo, y entre las grandes ofertas, destacaron las que hizo Xiaomi con motivo de este día tan especial tanto para comercios para los consumidores. Entre las muchas rebajas que hizo, el modelo de móvil que más se vendió fue un gama media de la marca, en concreto, el Xiaomi POCO X3 Pro.

Países en los que más se vendió el POCO X3 Pro

Se trata del móvil más vendido en toda Europa, según confirmó el CEO de la compañía china, Lu Weibing. En concreto, fue el smartphone más vendido en el Black Friday en la plataforma de comercio online Amazon en seis países europeos, entre los que se incluyen España. El modelo, más específicamente, fue el más vendido en España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido, lo que supone todo un prodigio para la marca, y lo bien que se habla y funciona este dispositivo.

Precio en oferta

Y es que no fue para menos, pues el Xiaomi POCO X3 Pro tenía una oferta muy jugosa en Amazon: podías comprarlo por solo 199 euros en su versión de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Eso supone un descuento de 51€ respecto al precio original del móvil, que se sitúa en los 250€. A pesar de que ya no sea Black Friday, puedes seguir optando a comprarlo por un precio muy reducido en la actualidad.

Especificaciones del POCO X3 Pro

Poco X3 Xiaomi

Pero, ¿por qué es un modelo tan vendido? Bueno, pues la respuesta corta es por su calidad-precio, y es que es un gama media pero con unas prestaciones muy muy altas. Nos encontramos ante un dispositivo con una pantalla IPS de 6,67 pulgadas a 120 Hz, un extra que muy pocos móviles en este rango de precio tienen. Así como un procesador Qualcomm Snapdragon 860 y dos versiones, o bien de 6GB u 8GB de RAM.

Asimismo tiene una batería bastante prominente de 5.160 mAh, con la que podremos pasar más allá del día seguro. La única pega es que no incluye 5G entre sus especificaciones, pero tampoco es algo que nos deba preocupar demasiado, ya que con el 4G estaremos más que cubiertos, debido a que el 5G no está desplegado completamente en nuestro país y las diferencias respecto a la actual banda más desplegada, el 4G, no son demasiadas.

Así que si te interesa este móvil, ya sabes por qué es el más vendido en todo Amazon en el Black Friday.