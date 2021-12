Bank of America eleva a sobreponderar a la Bolsa española

Las recientes caídas desatadas por la variante ómicron el coronavirus han ampliado a máximos no vistos durante este año la brecha de rentabilidad que separa al Ibex del resto de Bolsas europeas. El temor a un nuevo frenazo de la economía y el mayor castigo bursátil que ello supone para los valores más cíclicos, muy presentes en la Bolsa española, dejan el alza en lo que va de año del Ibex en apenas el 3%, frente a revalorizaciones superiores al 15% en el Euro Stoxx 50 y del 22% en el Cac francés.

Pero ese peor comportamiento es visto por Bank of America como "un atractivo punto de entrada". Así, la firma estadounidense ha decidido elevar su posición en Bolsa española a sobreponderar, desde neutral. De hecho, cree que la renta variable española va a liderar las ganancias en los mercados europeos en los próximos meses junto a la Bolsa italiana, a la que ya tiene en sobreponderar.

Bank of America basa su apuesta en el mejor comportamiento que espera para bancos y eléctricas, sectores que representan alrededor de la mitad de la capitalización del mercado español, frente a un porcentaje del 11% en el conjunto de la Bolsa europea. La entidad estadounidense prevé que banca y eléctricas batan al resto de sectores en un 10% en los próximos meses. El catalizador de las entidades financieras no será otro que el alza en las rentabilidades de los bonos, ante la expectativa de que los bancos centrales respondan con alzas de tipos a las presiones inflacionistas, un escenario que se contempla especialmente para la Fed y el Banco de Inglaterra pero que tiene efectos sobre el conjunto de la deuda europea. Respecto a las eléctricas, Bank of America confía en que se beneficien del declive de los PMI de la zona euro.

Bank of America también ha decidido rebajar su recomendación para la Bolsa suiza y alemana desde sobreponderar a neutral y reitera su visión de infraponderar la renta variable de Reino Unido y Francia. La Bolsa francesa es la que más se ha revalorizado en Europa este año.