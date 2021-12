Los nuevos MacBook de 16 pulgadas tienen un problema de carga, ¿es tu caso?

Los nuevos MacBook Pro de Apple con chips M1 Max llevan apenas unas semanas en el mercado y se encuentran en esa fase en la que aparecen problemas que desde la compañía no habían imaginado. Errores que solo dan la cara cuando se someten al uso del día a día de los usuarios que, en muchas ocasiones, no utilizan sus ordenadores de la forma que los de Cupertino podrían imaginar.

Tampoco estamos diciendo que hagan locuras con ellos, pero sí que los ponen a prueba en situaciones que no son las de laboratorio que se llevan a cabo durante el proceso de diseño y desarrollo. Así que si tienes un MacBook Pro de 16 pulgadas de pantalla, chip M1 Max y la batería no te carga como debería, no estás solo. Otros usuarios están padeciendo el mismo problema.

¿Qué está ocurriendo?

Ha sido en Reddit donde un usuario ha buscado la ayuda de la comunidad ante un problema extraño que afecta al indicador de carga del ordenador. Ese nuevo MagSafe se conecta sin problemas al portátil pero en vez de dejar la luz anaranjada siempre encendida mientras la batería se está llenando, lo que hace es parpadear constantemente y reproducir el sonido característico de los Mac cuando se conecta el cable.

A base de escucharlo varias veces cansa pero, sobre todo, preocupa que en realidad el cable no esté haciendo su trabajo y que el proceso de carga se esté interrumpiendo y reanudando a cada segundo. Como se puede leer en el post subido a Reddit, confirma que "hay un problema con la carga. [...] El LED en el cable de carga se enciende y apaga repetidamente y cada vez que lo hace se puede escuchar el efecto de sonido de carga. [...] Sería genial si alguien con un MacBook 2021 pudiera confirmar si también tiene este problema".

En el mismo mensaje confirma que el soporte de Apple le ha dado una solución, que pasa por apagar el Mac, encenderlo presionando el botón durante 10 segundos y acceder en el modo recuperación a través de las opciones para, finalmente, apagar de nuevo el equipo desde el menú de la manzanita en la parte superior izquierda de la pantalla. Algo que por lo visto le funcionó... parcialmente.

Ese truco del servicio de Apple no fue suficiente y el usuario reconoce que "la solución anterior fue solo temporal. Simplemente apagué el MacBook nuevamente e intenté cargarlo para ver si el problema había desaparecido por completo. El mismo problema otra vez. [...] Me preocupan los efectos negativos que esto pueda tener en la batería y en el dispositivo en general. Las respuestas sugieren que esto solo sucede cuando se usa el cargador de 140W". Estaremos atentos por si Apple reconoce qué está pasando y cuántos son los usuarios afectados.